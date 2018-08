Carige: Mincione guida lista

ROMA, 26 AGO - Il finanziere Raffaele Mincione scende direttamente in campo e sarà lui, puntando alla presidenza, a guidare la propria lista per il Cda di Carige. Con lui ci sarà, oltre all'amministratore delegato uscente Paolo Fiorentino - che corre per una riconferma - anche l'altro azionista Aldo Spinelli e il consigliere delegato della Bocconi, Bruno Pavesi. Gli altri nella lista sono: Pasotti, Savio, De Martini, Gerani e Capizzone. La lista - secondo quanto si è appreso - avrebbe anche l'appoggio esterno dell'altro azionista Gabriele Volpi.