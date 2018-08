Fed: Powell,avanti graduale rialzi tassi

NEW YORK, 24 AGO - Un aumento graduale dei tassi di interesse é appropriato se la ripresa resta solida e al momento ci sono buone ragioni per prevedere che la crescita economica continuerà. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, al suo esordio a Jackson Hole. "Se la forte crescita continua, ulteriori graduali aumenti dei tassi di interesse saranno appropriati", afferma Powell. "L'economia è forte, l'inflazione è vicina al target del 2% e molti di coloro che vogliono un lavoro lo trovano": la Fed "guarda ai dati" per decidere una politica monetaria che può sostenere la crescita, un forte mercato del lavoro e un'inflazione vicina al 2%. La Fed, mette in evidenza Powell, si trova davanti a due rischi: "muoversi troppo velocemente" nell'aumentare i tassi o "muoversi troppo lentamente". "Ritengo che l'attuale approccio della Fed sui tassi prenda seriamente in considerazione tutti e due i rischi".