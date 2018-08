Borsa: Milano prosegue in rialzo

MILANO, 24 AGO - La Borsa di Milano (+0,58%) amplia il rialzo e indossa la maglia rosa tra i listini del Vecchio Continente in vista dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powel al simposio di Jackson Hole. Gli investitori sembrano aver archiviato i timori sulle tensioni commerciali. Lo spread tra il Btp ed il Bund tedesco è stabile a 273 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,07%. Corre Carige (+2,2%), con il cda che è decaduto dopo le dimissioni di Pericu e la lista presentata dal socio Malacalza per il nuovo board. Tonica Fca (+2,3%), dopo l'interesse di Kkr per l'acquisizione di Magneti Marelli. In rialzo anche Unicredit (+1,5%) con il ritorno dei rumors sui colloqui con Société Générale per studiare l'integrazione o l'acquisizione. In positivo Atlantia (+1,18%) mentre procedono in ordine sparso le altre concessionarie autostradali. In fondo al listino Italgas (-1,2%), Terna (-1%) e Snam (-0,9%).