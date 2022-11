Pietro Nico, creatività e originalità: i sogni dell’hairstylist pugliese dei vip

Una decisione, a 26 anni, che gli ha cambiato la vita: lasciare la Puglia che gli ha dato i natali per trasferirsi a Milano. «Uno dei miei sogni era quello di aprire un negozio tutto mio, ma non avendo disponibilità economiche adeguate, decisi ancora una volta di investire su di me, trasferirmi nel luogo in cui tutto è tendenza e moda, Milano». Così comincia la storia di Pietro Nico, hairstylist pugliese dei vip, oggi nel team di Aldo Coppola: «Lasciai tutto, famiglia, amici, e partii. Non conoscevo nessuno che potesse aprirmi qualche porta o darmi qualche dritta, così decisi di sfruttare uno dei miei pregi: la determinazione, che mi ha portato nel team di Aldo Coppola. Un luogo meraviglioso e creativo, con professionisti unici».

Della Puglia gli manca tutto, la famiglia, gli odori, i paesaggi, il cibo, è insostituibile. Ma sono tanti, di contro, i personaggi che gli hanno affidato le loro "teste": Fedez, Paola di Benedetto, Gianluca Vacchi, Andrea Iannone, Gilda Ambrosio, Pio e Amedeo, Federico Rossi e tanti altri. «Sono contento che molti di loro abbiano scelto me e si fidino della mia professionalità. Il mio desiderio è diventare uno dei parrucchieri più ricercati e soprattutto avere la possibilità di esprimere sempre la mia creatività».