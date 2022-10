Lasciatemi parlare sono un italiano

Buongiorno. Benvenuti ancora nel leggere la nostra Gazzetta. Lei è bella, con lei si possono fare tante cose. Punto.

Bari è orgogliosa di lei, anche perché si tocca con mano. Anche San Tommaso toccò con mano e si rese conto che era la verità.

Leggendo la Gazzetta, si scoprono tante cose. Addirittura si piega e si spiega, un po’ come la Cavallina storna, che torna e storna.

A questo punto, però, vorrei dire di aver sentito in televisione la premier Giorgia Meloni che ha usato il termine underdog. Mi è piaciuto così tanto che l’ho usato anche io con un teatrante (ciuccio) amico mio di Bari.

Siamo arrivati alle mani, perché lui ha creduto e pensato che volessi dire: «Sei al di sotto di un cane!».

Probabilmente, avendo la coda di paglia, ha fatto bene a pensare questo, però dopo la scazzottata, ho fatto la traduzione del senso che doveva intendersi, dicendogli: «…cretino, underdog vuol dire …colui che, svantaggiato, reagisce e ribalta i pronostici».

Immediatamente dopo, l’amico mio si è suicidato.

Comunque, ribaltare i pronostici e fare una traduzione può creare equivoci.

La traduzione è come la donna, se è bella non è fedele, se è fedele non è bella.

Intanto, donne brutte non esistono.

Qualcuna ha detto: sono una donna, non sono una santa, sono italiana, sono una madre e sono cristiana. Bisogna avere fegato e cuore per dire tutto questo.

Non è come Barbara D’Urso, che il cuore lo da a tutti dicendo, «il mio cuore è vostro».

Non è come la giraffa che è l’unico animale che ha il cuore lontano dal cervello.

Capito l’antifona?

Certe volte alcune donne non hanno la forza fisica dell’uomo, anche se mia moglie ha detto: «Io sono così forte che riesco ad alzare un elefante con un braccio solo», tanto che io le ho risposto: «E dove lo trovi un elefante con un braccio solo?».

Le donne si caricano di più problemi di noi uomini, tanto da soffrire di insonnia.

Questo mi fa ricordare quella coppia, marito e moglie, che erano debitori di diecimila euro con un tizio.

La moglie non dormiva più.

Gino, con questo problema io non dormo più, come facciamo? - diceva al marito.

Il marito prese coraggio, alzò il telefono e chiamò il creditore: «Buonasera, scusa per l’orario, volevo dire che quei diecimila euro non te li do più».

E così Gino disse alla moglie: «Beh… adesso è lui che non dorme più».

L’amore è capace di tutto, l’amore è grande, come lo è la vita.

La vita, difatti, è una cosa che quanto più si allunga, tanto più si accorcia.

Oddio, non voglio far preoccupare Brunetta, però era tanto per dire.

Ora, tanto per essere e rimanere coerente con tutto il mondo, Totti e Ilary continuano ad essersi lasciati?

Non si sa.

La nostra speranza è che Totti e Ilary continuino a destare curiosità nelle nostre famiglie, soprattutto per sapere la villa in faccia a chi verrà intestata.

Buona fortuna a tutti.