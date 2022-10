L’ira di Don Chisciotte per i fiori «ri-fiutati»

Buongiorno. Il buongiorno è bello, anche solo per il valore che diamo alla parola stessa. Però, non è sempre così.

Questa mattina mi sono alzato e ho saputo che Totti e Ilary si sono lasciati.

Per tre notti non ho dormito, né mangiato. La quarta notte tenevo una fame che non si capisce.

Sono cose che fanno male. L’amore è una cosa strana.

Una volta ci fu uno che disse alla fidanzata: «Sei pronta a morire per me? Abbiamo una pistola soltanto. Che facciamo? La usiamo a turno?». Molte coppie hanno dato esempio di amore, di cuore e di dolori.

Romeo e Giulietta? Lì ci fu un equivoco, anche perché Romeo poteva aspettare almeno una mezzoretta e non fare come ha fatto, il di più per diventare famoso. Peraltro, Romeo non era né stinco, né santo. Una volta Giulietta disse a Romeo: «L’anello di fidanzamento che mi hai dato, quando lo hanno visto le tue ex fidanzate, lo hanno riconosciuto subito». Che ne sanno le persone. Questa è storia. Tante coppie si sono divise, Albano e Romina, Antonio e Cleopatra, Wess e Dory Ghezzi, Re Artù e Ginevra, questi ultimi per colpa di Lancillotto, Martini e Rossi, Santo & Jonnhy, Don Chisciotte e Dulcinea.

Ecco, quest’ultimo, per esempio, è stato un amore fantasioso, tanto che ancora oggi, nonostante Don Chisciotte sia morto, continua a vivere.

Don Chisciotte non era legato a nessun partito politico, quindi non era «un Don Chisciotte».

Molti oggi cercano di imitarlo, portando il suo personaggio sia al Governo che a teatro, anche se a teatro alcuni non ci riescono perché, Don Chisciotte si nasce, non si diventa con qualche replichina accattona o rubata.

Chisciotte era un cavaliere e cavalcava fra le praterie e i Monti dei Paschi di Siena. Vide Dulcinea che piangeva e le si avvicinò dicendole: «Sola?» Lei, guardandolo, vestito com’era, con corazza, lancia, spada e speroni, gli disse a sua volta: «Chi ti ha vestito così?» E lui rispose: «Mi difendo. E tu perché piangi?» E lei, rispose: «Mia nonna mi diceva sempre quando ero piccola di stare attenta al lupo. Ebbene, io sono stata attentissima al lupo, ma ancora non lo trovo».

«Salta sul mio cavallo e vieni con me!», disse Chisciotte.

Dulcinea rispose: «Tu non sei il lupo. Tu sei un perfetto cretino».

E Chisciotte allora le disse: «La perfezione non esiste…mhè muoviti!»

«Va bene allora vengo, però non farti illusioni, sono una santa, non sono una donna, non tentarmi, non sono una donna», gli disse Dulcinea.

«Tranquilla - disse Chisciotte- alle illusioni, ci penso io».

Sceso da cavallo, il cavaliere della Mancia andò in un campo, raccolse dei fiori e glieli donò dicendole: «Ecco amore mio, questi fiori li devi fiutare una volta sola, perché se li fiuti un’altra volta, li rifiuti».

Dulcinea, ovviamente, li fiutò due volte e Chisciotte si incazzò e la lasciò.

Molti si sposano per interesse ed opportunismo; la moglie del mio amico Gigi una volta disse: «Ho un regalo per te, ti ho comprato otto metri di stoffa per farti una cravatta».

Il marito a quel punto le fece notare che erano troppi. Lei gli rispose così: «Tranquillo, con gli avanzi mi faccio un vestito nuovo!»

Comunque dovete stare tranquilli. Ognuno fa come crede.

Regole non ci sono più. Pio e Amedeo insegnano.

Addirittura l’asteroide che si era prefisso una meta, pure lui si è separato.

Le coppie si separano, i partiti si sono spartiti. La colpa secondo me è dei maschilisti.

Un marito disse alla moglie: «Tu non vali niente! Tu non sei nessuno!»

Subito dopo, chiamò un taxi e chiese: «Quanto costa la corsa da quì alla stazione?»

- «Dieci euro» rispose il taxista.

- «E se viene anche mia moglie?», chiese ancora l’uomo.

- «Uguale» disse il taxista.

E così confermò alla moglie: «Hai visto, tu non sei nessuno».

I casi sono tanti.

Il matrimonio fra Re Carlo e Camilla non è valido, però non si lasciano.

Sposandosi, Camilla avrebbe perso la pensione.

Che si sappia: parliamo di pensione completa con prima colazione, garage e giro turistico tutto compreso, più reddito di cittadinanza e abbonamento alla Gazzetta del Mezzogiorno.

Bhè, adesso vado via, perché pure io vi devo lasciare.