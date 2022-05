Salve, sono giornalista... Salve, ho il cane Checov

Chi è il giornalista? È un critico! Chi è un critico? È uno che fa la critica. E chi è la critica? La moglie del critico che fa la critica. La critica, però, la faceva pure mia madre quando sentiva una vicina di casa che faceva la critica. Detto questo, passiamo alla realtà.

La signora aprì la porta e si ritrovò un tizio con un giornale sotto il braccio.

Buongiorno, posso fare un’intervista?

Buongiorno, - disse lei - io non mi fido di nessuno! Lei chi è?

Sono un giornalista, non si preoccupi, sono Fedele.

Questa è bella. Non esistono uomini fedeli.

Signora, io le assicuro. Sono Fedele. E lo sono sempre stato.

Cioè? Che vuol dire?

Io sono Fedele Caio e sono dell’Ariete.

Beh… e io, invece, sono del cancro!

Ma guardi che anche io sono del cancro come lei, però in questo periodo sono dell’Ariete che sarebbe un giornale. Lei lo conosce?

No, non leggo mai l’oroscopo. Anzi, guardi, non posso proprio perdere tempo con un tizio qualunque.

Caio, prego, Caio Fedele.

Si vabbè, Tizio, Caio o Sempronio, lei arriva senza telefonare, da dove viene?!

Io vengo proprio da Bari, da via Garruba, lì sta l’Ariete.

In via Garruba c’è un ariete?

No, non c’è un ariete, c’è l’Ariete, la redazione del mio giornale.

Ma è sicuro di essere un giornalista? A me lei sembra bugiardo come un carmelitano scalzo. Pensi un po’ che una volta uno di loro mi lanciò una scarpa!

Non capisco, che vuol dire.

Niente, lasci perdere. Vabbè si accomodi. Vuole ascoltare un po’ di musica?

Si, perché no. A me piace molto la musica. Ho fatto anche il critico musicale per un giornale specializzato. «Zinnezinn».

Che tipo di musica le piace?

A me piace la minimal techno 4/4 con B.P.M. da 124 e 128, all’80% elettronica.

Ma lei è fuori di testa…!

Io sono fuori di testa?

Si, lei è fuori di testa. Si, perché questa musica è molto dura.

Si, ma non dura molto. Comunque, complimenti, bella casa!

Si, sono venuta a vivere in campagna, anche perché io sono amica di Toto Cotugno. È bello vivere in campagna, solo che è lontano dal centro abitato. Pensi che per comprare un fiammifero bisogna fare tre chilometri.

Beh, però, uno invece di comprare un fiammifero alla volta, si può comprare pure un cartone intero.

Ma che ha capito, è un modo di dire quello del fiammifero. Lei invece dove abita?

Io abito in città. Al Rione Japigia e per avere l’impressione di stare in campagna mi metto una pianta di basilico sul balcone e così respiro l’aria fresca.

E perché non è andato a vivere direttamente in campagna?

Beh, in campagna non c’è l’Ariete.

Non sono d’accordo. La campagna è proprio il posto giusto per un ariete, anche perché non ho ancora capito: lei che lavoro fa?

Glie l’ho detto, faccio il giornalista.

Si, ma io parlavo di un lavoro vero.

Il tennis, il burraco, e vado al circolo tre volte a settimana. E lei, invece, che fa dalla mattina alla sera?

Beh, faccio le unghie, faccio i capelli e stendo la lavatrice. Poi porto il cane Cechov a spasso.

Oh, mi dispiace.

Perché le dispiace?

Per il cane, cecov…

Più conosco gli uomini e più amo gli animali. Lei è mai stato allo zoo Safari, voglio dire come visitatore?

No, non ho mai tempo, sono sempre impegnato con l’Ariete.

E sua madre vive ancora?

No, non ho più genitori. Nemmeno uno. Per fortuna. Però mi è rimasto Ulisse, lui si che è bravo, non morde e certe volte sparisce per settimane intere. L’ultima volta l’ho trovato alla stazione che cercava una cuccetta.

Capisco. Ma come mai ha scelto di fare il giornalista?

È stato per vocazione, addirittura avevo pensato di aprirmi un chiosco di giornali per conto mio, ma ci voleva la terza media. Così cominciai a scrivere per il teatro. A me piace molto il teatro.

Anche a me. La settimana scorsa sono andata a vedere Le Nozze di Figaro. Bellissimo.

No, io no… però ho mandato un telegramma.

A me piace molto leggere: la conosce La figlia di Iorio?

No io conosco la figlia di Nico Antenucci del Bari.

Da quel che sento lei deve avere avuto un’infanzia difficile.

Sì, colpa di mio padre. Lui era molto burbero e suscettibile. Pensi che sulla lapide c’è una sua foto e sotto c’è scritto: …che cazzo guardi?

Gianni Ciardo (alias, l’Ariete)