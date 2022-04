Marilyn, ti ho vista a Pane e Pomodoro

Eccoci di nuovo. E lo so, viva la fantasia e la libertà, anche se la fantasia è più libera della libertà. La fantasia, comunque, è donna. Anche la Gazzetta del Mezzogiorno è femmina. La Gazzetta e le donne, infatti, parlano continuamente.

Per esempio, perché Gesù risuscitato si mostrò alle donne prima degli uomini?

Per far sapere subito la notizia. Tutto è femminile. Allora perché si dice mela e non melo, pera e non pero, vita e non vito e persino Nasa e non naso? Si dice ancora Ucraina e non Ucraino, si dice la Russia e non il Russio. Porca putin, come direbbe Lino Banfi! Si dice Bari e non dispari, anche perché bari, bari, dispari in mano!

Ho sempre sognato e desiderato una donna in particolare: Marilyn Monroe. Bellissima, che dico bellissima…bella!!!

Era la controra ed avevo appena finito di mangiare una dozzina di cozze patelle sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e mi ero sdraiato sulla sabbia dorata, con il mare azzurro di fronte, i cormorani, fatti arrivare dal Sindaco per un’occasione speciale, e c’era un leggero venticello fresco che con il suo sibilo suonava note di musica New Age; ragazzini che rincorrendosi lanciavano bottiglie di birra, dopo aver abbandonato i monopattini per terra. All’improvviso, mi apparve una figura bellissima di donna, bionda. La riconobbi subito.

- Buongiorno, le dissi, non ci posso credere! Tu vai in giro mentre il marito va in vacanza?

- Perché l’hai visto?

- A chi a tuo marito?

- Ma no, il film!

- Certo che l’ho visto, almeno dieci volte, eri bellissima. Se ci fosse stato Michelangelo ti avrebbe scolpita nello zucchero candito, anche se questa frase l’ho rubata a Pino Ladisa.

- Gianni, tu sei dolce e parli come una musica. Ti piace la musica? A me piace la musica contemporanea.

- Ti piacerebbe ascoltarla?

- Si, ma quando?

- Adesso, risposi, anche perché se è contemporanea va sentita adesso, perché sennò se passa il santo, passa la festa. Io sono, invece, appassionata di musica lirica. A me piace molto Placido.

- E’ vero? Non sapevo che Michele Placido sapesse almeno cantare!

- Ma io parlavo di Placido Domingo…

- Comunque, Marilyn, solo la musica avrebbe potuto paragonarsi a te. Tu sei bella come la musica.

- Grazie Gianni!

- Prego Marilyn, quando ci vuole ci vuole. Ma come mai sei qui?

- Bhé io vorrei andare all’Isola dei famosi. Conosci nessuno?

- No, nessuno di quelli. Ma per andare lì, bisogna essere famosi e tu dove ti presenti?

- Potrei chiedere al Sindaco?

- Si, dissi io, chiamalo verso mezzogiorno!

- Che ora è?

- Mancano dieci minuti a mezzogiorno.

- Ma io ti ho chiesto che ora è adesso, non fra dieci minuti.

- Scusami, noi a Bari siamo avanti nei tempi; noi siamo chiari nei nostri discorsi, chi non riesce ad essere chiaro, sappilo, è un perfetto imbecille. Sono stato chiaro?

- Ma tu dove abiti?

- Io a Bari centro, infatti per venire qui ci metto otto ore.

- Ma come da Casamassima a qui addirittura otto ore?

- Ma no, non vengo da Casamassima, vengo proprio da Bari Centro e col traffico, i semafori, le piste ciclabili, i monopattini da scansare, ci metto otto ore.

- Ma tu sei sposato?

- Bhè si, io sono nato sposato. Tu invece, si dice che hai avuto molti uomini.

- Si, ma erano tutti gelosi e la gelosia, sai, è la cosa più ipocrita che ci sia.

Secondo me nella gelosia c’è più d’amor proprio che d’amor per l’altro.

A quel punto raccolsi due fiorellini che spuntavano dalla sabbia miracolosa di Pane e Pomodoro e glieli offrii dicendole così:

- Questi fiori li devi fiutare una sola volta, perché se fiuti un’altra volta, li rifiuti. Hai capito che ho detto.

- Oh grazie Gianni!

- Tranquilla Marilyn, io credo che nella vita o muori per troppo casino o muori per troppa noia; io non ho mai avuto problemi di noia. Se ti avessi incontrata prima, altro che stare a Pane e Pomodoro, ti avrei portata a Torre Quetta, al Parco Rossani, al Chiringuito, all’INPS e di sabato, poi, al Teatro Pubblico Pugliese.

- Che bello, tu si che sei parente al sabato!

- Tranquilla, non lo faccio apposta. Comunque non dire a nessuno di questo nostro incontro; qui stiamo a Bari, la gente mormora. Vengo io da te!