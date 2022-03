Il mistero tragico di Elisa Claps diventa una fiction

POTENZA - Prima o poi sarebbe accaduto. D’altra parte, ha tutti gli ingredienti per tenere incollati i telespettatori: il giallo, i depistaggi, il mistero, gli intrighi, il serial killer, l’amore, la disperazione di una famiglia, il coinvolgimento di un’intera comunità. La drammatica vicenda di Elisa Claps, la studentessa potentina trovata morta nel sottotetto della chiesa della Trinità, a Potenza, diventerà una fiction della Rai e andrà in onda durante la prossima stagione televisiva. Una «crime story», come la chiamano gli americani, che ha già vissuto una sorta di prologo in un paio di docu-film trasmessi negli anni scorsi sui canali Sky. S’intitolerà

«Blood on the altar - il caso Claps», sangue sull’altare. Titolo che lascia intendere il baricentro della sceneggiatura individuato nel solco clericale. Non tanto per i lati oscuri, sul fronte delle indagini «reali», ancora tutti da chiarire circa le presunte coperture dell’assassino, Danilo Restivo, detenuto in carcere in Inghilterra per l’omicidio di un’altra donna, Heather Barnett. Quanto per la volontà di regista e autori di rendere ancora più «noir» la storia (semmai ce ne fosse bisogno), cavalcando l’onda del «killer in church» (assassino in chiesa) attorno al quale le fiction Usa hanno costruito clamorosi successi in termini di ascolti.

Ma di inventato, ne siamo certi, ci sarà ben poco. Scarse «iniezioni di fantasia» - come le chiamava Alberto Sironi, storico regista del Commissario Montalbano - in un copione che è già intriso di suspense e colpi di scena. Non ce n’è bisogno. La storia di Elisa, lo sappiamo, incarna l’antico adagio secondo cui la realtà, spesso, supera l’immaginazione.