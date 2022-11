«Permanenti mutevolezze del paesaggio»: il fotografo Luca Campigotto protagonista a Bari

Il fotografo internazionale Luca Campigotto sarà domani a Bari per la rassegna ‘Permanenti mutevolezze del paesaggio’ realizzata dal Segretariato del Ministero della Cultura per la Puglia. Il fotografo paesaggista di fama internazionale sarà protagonista del secondo incontro della rassegna organizzata dall’architetto Maria Piccarreta, Segretario del Ministero della Cultura per la Puglia. L'appuntamento è per domani, 4 novembre: Campigotto terrà una lectio magistralis alle 18.30 nella Sala Conferenze della Fondazione Puglia (via Venezia 13), sul tema ‘ Sguardi, luci e contesti nella fotografia del paesaggio’.

A seguire, alle 19.15, si aprirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Campigotto, Maria Piccarreta e Rosaria Mencarelli, già Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara. L’evento sarà coordinato dal giornalista Rai Emilio Casalini.

Dopo essersi laureato a Venezia in Storia Moderna, con una tesi sulla letteratura di viaggio nell'epoca delle grandi scoperte geografiche, Luca Campigotto dall'inizio degli anni ‘90 ha legato la propria ricerca al tema del viaggio, realizzando progetti a colori e in bianconero sulle città di notte e i paesaggi selvaggi. Come lui stesso dichiara, il suo lavoro oggi è diviso in due strade. Una parte è incentrata sulla metropoli, specie la notte; con luci e tagli il più possibile cinematografici. L’altra è riversa sulla bellezza travolgente, spudorata, di paesaggi scabri. Eroici.

Campigotto, dedicandosi alla fotografia di paesaggio e architettura, ha realizzato progetti su Venezia, Roma, Napoli, Londra, New York, Chicago, la strada delle casbah in Marocco, i templi di Angkor, Cile, India, Patagonia, Isola di Pasqua, Islanda, Cina, Yemen, Iran e Lapponia. Le sue fotografie sono state esposte nei più grandi musei del mondo. Vive tra Milano e New York.