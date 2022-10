«Vieni, esplora dubita e osserva», oggi e domani Festival ad Andria

ANDRIA - Oggi e domani si tiene ad Andria, la prima edizione di V.E.D.O. Festival, un nuovo concept artistico che mette in scena un percorso immersivo multidisciplinare delle arti, dalla musica alla danza, dal cinema al visual: Vieni (Accoglienza), Esplora (Ricerca), Dubita (Caos), Osserva (Analisi). Quindi V.E.D.O. Queste le quattro tematiche raccontate attraverso spazi scenici differenti, che invadono oggi, venerdì 14, e domani, sabato 15 ottobre, tutte le stanze di Officina San Domenico, in via Sant’Angelo dei Meli 36, ad Andria. Ogni spazio, assegnato ad un artista differente, permetterà agli spettatori di immergersi in un’esperienza emotiva totalizzante in cui i performers cercheranno di tradurre le sensazioni visive in musica, danza e cinema.

V.E.D.O. è un progetto elaborato dall’associazione culturale “InChiaro” e rappresenta la conclusione del percorso iniziato dalla stessa con la vittoria del bando regionale PIN pugliesi innovativi (iniziativa della Regione Puglia per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile). Il team è composto dal regista e videomaker Davide Selim Damato, dal contrabbassista e insegnate Cosimo Caggia, dal batterista e compositore Alessandro Campobasso, dal sassofonista e compositore Pasquale Calò, dal tecnico audio Ignazio Leone e dal tecnico video Michele Vitobello.

Numerosi sono i progetti già realizzati dalla giovanissima associazione grazie al supporto della Regione Puglia e che hanno visto la partecipazione di moltissimi artisti provenienti da diverse città europee: lo spettacolo multidisciplinare “Restate Dentro” realizzato al Teatro Santissime Aquila e Priscilla a Roma con la partecipazione di Giulia Gentile al violino, Anna Laura Alvear alla voce, Enrico Maria Paolillo al sintetizzatore ed i performers Giulia Di Vattimo, Veronica Tundis, Maria Cristina Polini; il cortometraggio “Amain” del regista Davide Selim Damato realizzato a Villa Borghese a Roma con la partecipazione della ballerina Nunzia Picciallo e musiche di Enrico Maria Paolillo; la produzione audio/video del quartetto afro-elettrojazz “Where I Come From” realizzata nello spazio culturale De Ruimte ad Amsterdam con la partecipazione dei musicisti Pasquale Calò, Alessandro Campobasso, Salvoandrea Lucifora e Carlos Rodenas Borja; la produzione audio/video della band Clitofunk realizzata nello spazio culturale LaFabbrica ad Andria con la partecipazione dei musicisti Luca Mele, Cosimo Caggia, Giuseppe Jimmy Ray Piazzolla, Pasquale Calò e Alessandro Campobasso.

E per questa prima edizione del V.E.D.O. festival InChiaro presenta un programma denso di attività e in collaborazione con i CapitalSud, Springtime Jazz Festival e Futuro Arcaico che da anni operano con programmi culturali sul territorio e promuovono le eccellenze artistiche nostrane, valorizzando luoghi e artisti di una terra così prolifica e troppo spesso abbandonata al proprio destino.

Così gli appuntamenti. Oggi, venerdì 14 ottobre: h 19:00 - live set Narrow; h 21:00 - performance nella “fixtures room” a cura di Marco Malasomma; h 22:30 - live concert Where I Come From: Pasquale Calò _sassofoni, flauti, elettronica; Salvoandrea Lucifora _trombone, tromba, elettronica; Carlos Rodenas Borja _contrabbasso; Alessandro Campobasso _batteria.

Domani, sabato 15 ottobre: h 19:00 live set Allahalbano; h 21:00 Haxan Collective_Sonorizzazione della pellicola muta Dog Star Man: Tabastu Harada_live elettronics; Giuseppe Paolillo_chitarra, live elettronics; Cosimo Caggia_basso elettrico; Alessandro Campobasso_batteria; h 22:30 Le Petit Regard_elettroacoustic artistic residency a cura di Narrow, Al Mastro, Salamon Al Salam, Deckard. La mostra fotografica «L’Ombra del Silenzio» è a cura di Davide Selim Damato. Le installazioni a cura di Futuro Arcaico.