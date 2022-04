“Cuoro - Oh, Amore! Inciampi per sentimenti altissimi”, Gioia Salvatori in scena a Bari

Venerdì 29 aprile Gioia Salvatori è in scena all’Officina degli Esordi di Bari (ore 21) con il monologo 'Cuoro - Oh, Amore! Inciampi per sentimenti altissimi'. Sdraiata su un divano, al centro di un giardino immaginario, la protagonista passa in rassegna se stessa e i propri rovelli interiori, indaga i desideri, rinarra storie, favole e modelli femminili, compone, fa e disfa le sue considerazioni e per ogni conclusione che trova, prova una nuova fuga. Il risultato è un girotondo che è anche un po' una festa, un tentativo di vivere, di condurre a casa se stessi, le proprie imperfezioni e quelle dell'altro, le incongruenze ma anche

l'umanitá che ne consegue. E provare a riderne. Che è cosa da vivi.

«Piacer d'amor più di un di' sol non dura, martir d'amor, tutta la vita dura»: è con questo spirito che lo spettacolo approccia e ragiona intorno ai meccanismi del sentimento d'amore e ai suoi disastri. Miti antichi, disagi contemporanei, liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse, provando a rispondere alla domanda: Che cos'è l'amore?

Cuoro nasce nel 2012 da un blog e dal tentativo di raccontare un punto di vista sul mondo mettendo in luce attraverso i toni della satira di costume alcune riflessioni sconnesse, nevrosi e paradossi della quotidianità che costellano le vite di ognuno avvitandole tragicomicamente su se stesse. Si forma come attrice presso il Centro Teatro Ateneo dell’Università di Roma “La Sapienza” dove studia Commedia dell’Arte con Claudio De Maglio, Carlo Boso, Claudia Contin. Studia e lavora nel periodo successivo con Jean Paul Denizon e Bruce Myers.Michela Lucenti/ Balletto Civile, Gigi Dall’Aglio, Viktor Bodó. Lavora come attrice tra gli altri con E. Germano, L. Calamaro, Compagnia Capotrave/ Kilowatt, Giuliano Scarpinato. Collabora come drammaturga con Giuliano Scarpinato agli spettacoli “Alan e il mare” e “Se non sporca il mio pavimento” e “A+A storia di una prima volta”. Scrive e conduce insieme a I. Talarico, D. Parisi, C. Raimo il programma ‘Le ripetizioni” in onda da novembre

2021 su Radio3.