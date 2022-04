Morin, dal pensiero chiuso viriamo sul pensiero lucido

Edgar Morin è uno dei più noti filosofi e sociologi francesi del nostro tempo. Ha cent’anni, è nato nel luglio 1921. È noto anche per il suo approccio transdisciplinare, con cui tratta un’ampia gamma di argomenti, fra cui l’epistemologia. Ha dedicato gran parte della sua opera ai problemi di una possibile e necessaria «riforma del pensiero», affrontando le questioni più urgenti dell’umanità. David Sassoli lo definì «una grande fonte di ispirazione per il futuro dell’Europa, proprio in un tempo di forti cambiamenti»; concludendo poi, saggiamente, disse: «In un tempo così articolato, la sua opera ci invita a caricarci sulle spalle la responsabilità del pensiero». Ed è proprio con lui – e con la sua responsabilità di lucide analisi, che abbiamo voluto commentare questi mesi di guerra, in un’Europa appena fuori da una disastrosa pandemia, passando prima per un commento sulle elezioni francesi.

Professore, in un video postato suo profilo Twitter, lei ha affermato, solo qualche giorno fa, che, con queste elezioni, la Francia era a un bivio decisivo. Da una parte una nazione «aperta, tollerante, laica, umanista», dall’altra una Francia «chiusa, aggressiva, nazionalista, gerarchica, razzista». Alla fine, il voto di buona parte dei francesi è andato a Macron, il quale peraltro potrebbe rappresentare, anche perché al suo ultimo mandato, una figura chiave per la diplomazia in Europa. Che può dirci in tal senso?

«Sì, Macron dovrà gestire questi anni senza l’ansia della campagna elettorale, per cui potrebbe essere realmente una figura di cruciale equilibrio. In quel video, volevo spiegare che, in Francia, le strade erano due e decisamente contrapposte e che l’esito finale avrebbe certamente influenzato i francesi, ma anche il resto d’Europa. Erano infatti in ballo due concezioni diverse dello Stato, della società, del mondo. C’era un serio pericolo per il sistema democratico, in un momento delicatissimo a livello globale. Scegliendo la strada della chiusura e dell’antieuropeismo, la Francia rischiava (e in parte rischia ancora, purtroppo) di essere inghiottita da questa direzione autoritaria, che oggi prende sempre più piede in Ungheria e in Turchia, e da quest’aggressività, di cui vediamo nella Russia la peggior incarnazione contemporanea. Ho esortato i giovani a scansare il pensiero chiuso e a scegliere il pensiero lucido, che è alla base dei valori europei».

In una rubrica su «Le Monde», ha anche ribadito che sostenere Macron, nel secondo turno delle presidenziali, era sì necessario, ma occorre ora passare alla seconda fase: chiedere all’eletto di avviare uno spostamento a favore di un nuovo percorso, che metta l'ecologia al centro, contro l'egemonia del profitto. Questa direzione, in realtà, era quella prescelta da tutta Europa, con il Next Generation Eu, ma poi la guerra ha spostato l’attenzione e ci ha anche fatto riprendere alcuni discorsi utilitaristici sull’utilizzo del carbone. Come commenta questo?

«Che coincidenza terribile! Contemporaneamente ci sono state le elezioni presidenziali da noi, dove si è messo in gioco il destino della Francia umanista e repubblicana, simbolo di un’idea di Europa unita, e – nel frattempo - una guerra, sempre più sanguinosa, in Ucraina sta provocando enormi sconvolgimenti geopolitici ed economici, con il rischio di un conflitto globalizzato, in cui l'Europa affonderebbe in una situazione di barbarie. Purtroppo però non sono stupito dall'attacco russo: in un’intervista rilasciata in Francia, ricordavo, in queste settimane, di aver messo in guardia sul “rischio contagio” ai tempi dell’ annessione della Crimea alla Russia, nel 2014, quando il mondo restò indifferente all’evento tipico di un autocrate. Intanto l’ecologia deve ancora restare al centro, anche in rapporto all’acquisto del gas».

In un suo articolo del 2014, risalente alla prima crisi ucraina e alla divisione delle province di lingua russa, in Crimea, lei scrisse: «Attenzione, questo è un focolaio di infezione …». Come mai il tema è passato in secondo piano sui giornali di quell’anno e negli anni successivi, quando invece nel Donbass la situazione era già «calda»? Che cosa non si è capito?

«Non si capito quello che è chiaro oggi, ma che si intuiva già allora. Questo non era uno scontro mirato agli ucraini, perché il vero problema è che, oltre al destino dell'Ucraina, che voleva essere democratica e integrarsi nell'Unione Europea, c’era una posta in gioco globale, in cui l’Ucraina era (ed è) preda di due superpotenze: quella di Putin, la Russia, che sogna di trovare la grande Russia e di assorbirla, e il mondo occidentale, gli Stati Uniti in testa, che sognano di integrarla nell'Occidente, pian piano. La Russia non va sottovalutata. Avevo vent’anni sotto l’occupazione e la resistenza dell’Urss e allora diventai comunista, anche per aver letto Trorsky, ma poi ho scoperto che quella era una grande bugia. Dobbiamo stare attenti a non tornare al sonnambulismo della ragione degli anni ’30-’40, che poi ci hanno portato alla catastrofe. Le circostanze sono molto diverse, ma anche oggi si ha l’impressione che qualcosa di pericoloso si stia affacciando».