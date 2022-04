«Werther» al Petruzzelli, fra opera e cinema di passioni

Il timore di Stefano Vizioli trapelava già nelle note di regia: come portare in scena, al Petruzzelli, il Werther di Massenet, opera di passioni e di slanci sentimentali anche fisici, senza infrangere le ultime regole ancora vigenti sul distanziamento? Fortunatamente, l’arte vive di creatività e talvolta ci insegna come anche nella vita sia possibile superare gli ostacoli, a condizione di guardarli sotto prospettive diverse. Ecco allora che, per il suo ritorno sulle scene baresi dopo circa quindici anni – l’ultimo Werther andò in scena al Piccinni – l’opera di Massenet è stata sottoposta a un trattamento quasi cinematografico nel quale l’intera trama è stata rivissuta a mo’ di flashback, ma soprattutto filtrata da una multimedialità delicata e intelligente che ha consentito di aggirare l’impossibilità dei contatti (si pensi alla scena del bacio tra Charlotte e Werther).

La trama del celebre romanzo epistolare di Goethe, opera archetipica dello Sturm un Drang, viene quindi rivissuta da una Charlotte anziana, che appare in scena all’inizio e alla fine su una sedia a rotelle, in un look total black che a tratti potrebbe ricordare la Anne Bancroft di Anna dei miracoli.

Ma il velo che all’inizio potrebbe voler descrivere una memoria ottenebrata dal dolore, oltre che dall’età, ben presto cede il passo al candore della scena, per la quale Vizioli ed Emanuele Sinisi hanno scelto il bianco. Il piano di calpestio è inclinato, come quelle vicende della vita che non seguono mai le traiettorie volute e a momenti contrasta con la quinta, a sua volta bianca, ma increspata come un foglio di pergamena che durante l’opera si trasforma in fondale mobile, schermo sul quale i visual dell’Imaginarium Creative Studio fanno appunto rivivere, idealizzata, la scena del bacio tra i due infelici amanti, ma rievocano pure penne, inchiostri e frasi, come a voler ribadire che tutta la trama proviene da un’opera letteraria scritta in forma di diario. Completano la costruzione narrativa le belle luci di Vincenzo Raponi, che a tratti delineano gli stati d’animo dei personaggi con un’accortezza quasi caravaggesca.

Poi, ovviamente, c’è la musica e qui va detto subito che il Werther è opera complessa, ma non difficile, nel senso cioè che nella linearità della sua trama e nella piacevolezza della partitura, pecca a tratti di una ulteriore definizione dei personaggi di contorno, laddove sembra che Massenet abbia inteso concentrare quasi tutte le proprie attenzioni drammaturgiche su Werther e Charlotte, senza ritagliare momenti di grande protagonismo per gli altri ruoli, per i quali è necessario affidarsi di volta in volta alla bravura del cast.

Nella prima del Petruzzelli, Francesco Demuro è stato un Werther intenso e convincente, sempre attento a esaltare vocalmente ogni sfumatura di un personaggio che non conosce mezze misure, sognante in Je ne sai si je veille, affranto in Il faut nous séparer, drammatico nel conclusivo Là-bas, au fond del cimitière, ma soprattutto appassionato in quel Pourquoi me reveiller, momento clou dell’opera e da sempre cavallo di battaglia dei cosiddetti «tenori di grazia» (fra i quali il «nostro» Tito Schipa). Ketevan Kemoklidze – che debuttava nel ruolo di Charlotte - ha dato grande spessore drammaturgico al personaggio, sottolineandone vocalmente con grande accortezza il conflitto interiore tra il dovere coniugale e i moti del cuore: se il duetto al chiaro di luna e Je vous écris hanno riscosso meritati consensi, il suo vibrante Laisse couler mes larmes! ha saputo toccare le corde del cuore. Biagio Pizzuti ha ben rappresentato i sentimenti di Albert, prima innamorato della sua Charlotte e ignaro della di lei passione per Werther, quindi duro e risentito davanti alla presa di coscienza della situazione, mentre la brava Sara Rossini ha saputo conferire il giusto colore scenico e vocale alla giovane Sophie.

Negli altri ruoli, Francesco Verna era il borgomastro; Valentino Buzza e Stefano Marchisio la coppia di ubriaconi (Vivat Bacchus) Schmidt e Johann, portati in scena col giusto… spirito; Carmine Giordano era Bruhlmann e Angelica Disanto Katchen. Alla guida della sempre duttile ed efficace orchestra del Petruzzelli, giocava «in casa» Giampaolo Bisanti, tornato a Bari pochi mesi dopo il termine del suo lungo incarico. Una direzione autorevole la sua e soprattutto attenta a cesellare una partitura di grande raffinatezza, che attribuisce all’orchestra non pochi momenti di protagonismo e di enfasi drammaturgica. Emanuela Aymone ha come sempre ben preparato le voci bianche del coro «Vox Juvenes».

Applausi meritati e convinti del pubblico della prima. Si replica questa sera, mercoledì e domani, giovedì, alle 20.30; sabato e domenica, invece, alle 18.