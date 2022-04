«Imparate dal Sud», i primati del Mezzogiorno nell'ultimo libro di Lino Patruno

Un altro libro sul Sud? Sì, ed è un libro felice quello che Lino Patruno ha appena pubblicato, con un titolo che va in controtendenza rispetto alla cultura della lamentela meridiana. Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all'Italia (Magenes, pagg. 372, euro 16,00), è un'invettiva al contrario, una dimostrazione pratica del fatto che il Mezzogiorno – altro che palla al piede – ha da insegnare tanto al resto del Paese. E cosa? Primo: come ci si possa fare strada nel mondo, nonostante le difficoltà, nonostante lo Stato ingiusto, nonostante le decisioni malprese. Secondo: che siamo un affare, sì, un affare e non un colabrodo. Terzo: che la narrazione pigra ha dimenticato l'altra faccia del nostro sole, i cui raggi splendono ovunque.

Di problemi ne abbiamo, ci mancherebbe, ma dalle prime alle ultime pagine del libro di Patruno si respira questa volta un'aria diversa, quella dei primati sconosciuti del Mezzogiorno, che Patruno infila uno dopo l'altro, lasciandoci senza fiato, orgogliosi e stupiti al tempo stesso. Il lavoro è «sudato» (non a caso, nella parola c'è la radice Sud!), frutto di una ricerca sicuramente impegnativa, piena di notizie e di dati, ma che dona finalmente una voce alternativa alle solite parole sul tema, spese in decenni e decenni di doglianze. Non leggerete in questo libro la parola «piaga», perché l'autore - giornalista e direttore della “Gazzetta” per 13 anni, oggi saggista e docente universitario – la evita, o meglio la trasforma declinando un Sud dei record, un Paese – dico Paese - meridionale ben lontano dall'annosa Questione meridionale.

Qualche esempio. Sapevate che è lucano l'inventore del motore di ricerca Internet considerato l'alternativa al colosso Google? Che è barese l'uomo che ci fa viaggiare in auto diesel? Che il Sud della «Moda Valley» incravatta Mattarella, mette gli slip a Ronaldo e la camicia a William d'Inghilterra? Con il suo linguaggio estroso e avvincente, l'autore ci spiattella esempi noti e meno noti. Si va dal grande aeroporto per lo spazio di Grottaglie ai treni superveloci prodotti a Monopoli; dall'Intelligence Valley della Calabria che ha attirato i giapponesi, fino alla Web Valley della Campania; dalla resistenza di chi ha subìto le angherie di coloro che si sono impegnati a togliere il domani al Sud, fino alla creazione delle mille start-up che dai sogni hanno prodotto imperi.

Abitando il mondo come poeti, citazione di Serge Latouche, i meridionali hanno reinventato la loro vita. Il Sud ha vinto, scrive Patruno, aggiungendo agli esempi oggettivi le teorie espresse da studiosi, economisti, storici e sociologi internazionali, come Marino Niola, Fabrizio Galimberti, Franco Cassano, tanto per citarne alcuni. Il saggio è un manuale, una guida con il sorriso aperto verso il futuro. Nel capitolo «I cento Campioni» Patruno parte dall'affermazione fatta da Massimo Deandreis, direttore del centro studi Stm collegato a Gruppo Intesa San Paolo, «Il Sud è tutt'altro che un deserto industriale» raccontandoci di fenomeni autentici, come le aziende agricole di under 35 con particolarità tecnologiche di assoluta avanguardia. Patruno sciorina dati che lasciano di stucco, come quello sulle imprese innovative che da noi sarebbero il 17% di quelle presenti nel resto del Paese, ma con un tasso di crescita del 52% rispetto al 34% italiano. Alimentare, aerospaziale, farmaceutico chimico: ogni comparto ha il suo primato. La lotta alla zanzara (che tanto ci accomuna in estate da Sud a Nord), ha in Riccardo Ricciolo, 26 anni, napoletano, laureato in Economia con master a San Francisco e Shangai, l'unico inventore della lampada antizanzare, oggi prodotta in vari Paesi del mondo. Anche uno studioso di Tricase, Mauro Pantaleo, si è dedicato ad un poderoso studio analogo, con una idea creativa che dà lavoro a 250 persone al Sud; e lo stesso ha fatto Donato Romano, ricercatore di Bernalda che ha addirittura brevettato un robot anti-mosquito. Insomma, via le zanzare, via i pregiudizi. Ma questo sono solo alcuni dei tanti esempi tra le pagine. Il Sud produce ed esporta. Maria Limongelli, barese, 34 anni, è tra i fondatori di Groupon Italia (ha assunto 450 dipendenti, molti meridionali); mentre Michele Bella, palermitano, è il velaio di Luna Rossa, la star delle competizioni veliche.

Nonostante le iniquità, sono i numeri a parlare, quelli che già Pitagora definiva capaci di confessare ogni cosa. Tra le tante cifre trionfalistiche, anche quelle demoralizzanti, come ad esempio i dati sugli investimenti privati: al Nord arrivano al 60%, al Sud solo al 20%. Sanità, linee ferroviarie, aiuti di Stato (al Nord 61,7%; al Sud, 38,3%), tutto spiega, tutto confessa come voleva Pitagora. Ritardi, disagi, attese in cui sguazziamo da sempre. Eppure, nonostante questo, siamo una soluzione, non un problema; siamo resilienti (pur a corto di Pnrr!) e facciamo passi da gigante. Testardi, renitenti, fieri, dobbiamo crederci. E gustarci la nostra Itaca, quella che il poeta greco Costantino Kavafis ci ha spinto a inseguire, senza mai sentirci delusi da lei. Noi, gente del Sud, con il viso aperto e il vento mediterraneo che ci soffia tra i capelli.