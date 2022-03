Gassmann-De Giovanni, ecco i big al «Bif&st» di Bari

I quattro teatri della città di Bari aprono ufficialmente oggi il sipario sul Bif&st 2022. La pre-inaugurazione ieri pomeriggio al Teatro Kursaal Santalucia, con il tributo a Gianni Minà: la proiezione, in anteprima mondiale, del film Gianni Minà una vita da giornalista. Al grande reporter italiano - ieri assente - è stato conferito il Premio Bif&st alla carriera. Il direttore della «Gazzetta», Oscar Iarussi, nel corso della serata, lo ha consegnato alla moglie di Minà, Loredana Macchietti, regista del docu-film. E proprio alla «Gazzetta», in apertura di serata, il direttore del Festival, Felice Laudadio, ha dedicato un omaggio («il giornale finalmente è tornato»), accompagnato da un lungo applauso.

Nel documentario viene ripercorsa la storia professionale di Minà, giornalista popolare sul piccolo schermo, scrittore e documentarista , firma di centinaia di reportage per la Rai, ideatore e presentatore di diversi programmi tv. Oggi sono attesi al festival cinematografico i primi ospiti della sezione «Incontri»: Alessandro Gassmann, Maurizio De Giovanni e Andrea Ozza. I tre si racconteranno stamane al Teatro Piccinni (ore 11), dopo la proiezione del film Il silenzio grande diretto dallo stesso Gassmann. L’attore e regista riceverà in serata (ore 20,30), al Teatro Petruzzelli, il Premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura. Alla cerimonia seguirà un videomessaggio di Margherita Buy, pluripremiata per il film Tre piani di Nanni Moretti e la proiezione, in anteprima mondiale, di Hill of Vision di Roberto Faenza, che aprirà la sezione «Anteprime Internazionali». Domattina alle 13 il Teatro Margherita ospiterà un incontro a due tra Loredana Macchietti, regista del documentario Gianni Minà una vita da giornalista e il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Sempre al Teatro Margherita per la sezione «Cinema&Libri» è previsto un nuovo appuntamento con Alessandro Gassmann autore di Io e i #greenheroes. Perché ho deciso di pensare verde (ore 18). Nel pomeriggio al Teatro Petruzzelli in programma due eventi speciali a ingresso libero: le proiezioni di L’onda lunga-Storia extra ordinaria di un’associazione di Francesco Ranieri Martinotti (ore 16) e Bella ciao - Per la libertà di Giulia Giapponesi (ore 18.30).

Per la prima volta al Bif&st una sezione sarà, invece, interamente dedicata alla Fiction. Ogni appuntamento, ospitato dal Teatro Kursaal, sarà preceduto dalla presentazione degli autori ospiti in sala. Si comincia oggi con Romanzo radicale Io sono Marco Pannella di Mimmo Calopresti con Andrea Bosca (ore 17), Tutto per mio figlio di Umberto Marino con Giuseppe Zeno (ore 19).

Da oggi, come eventi «Fuori Bif&st», segnaliamo la mostra «Il cinema attraverso l’arte e gli arredi» (Corderia via XXIV Maggio, ore18) e le proiezioni al teatro polifunzionale Anche Cinema che saranno inaugurate nel segno di Superman.