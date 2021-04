Rileggendo Harold Pinter in tempi di virus

Se Harold Pinter avesse pubblicato la sua prima trilogia teatrale: The Room, The dumb waiter e The birthday party ( in italiano La Stanza, Il Calapranzi e La festa di compleanno) nel 2020 o nel 2021, invece che nel 1957, sarebbe stato definito un neo-neorealista, l’autore che meglio ha raccontato le paure di oggi, la minaccia che viene da fuori e l’isolamento che, per necessità (e per decreto ministeriale) ne consegue. Nessuno lo avrebbe mai definito uno dei principali esponenti del teatro dell’assurdo, perché non può esserci assurdo quando un’intera società lo vive ogni giorno. È la realtà, e come tale va mostrata.

E oggi, che ci piaccia o meno, in maniera inconsapevole o no, siamo tutti personaggi pinteriani chiusi in una o più stanze. Come ci si sente chiusi in una stanza, lo sappiamo bene, possiamo dirlo anche noi, perché lo abbiamo scoperto sulla nostra pelle. Ma Pinter ce l’ha raccontato prima e meglio; in tempi non sospetti, anticipando quella sensazione di minaccia senza volto che può venire dal mondo esterno. Una minaccia talmente infida da farci preferire l’illusione di sentirci più sicuri, e paradossalmente più felici, chiusi nelle nostre quattro mura, magari davanti ad un pc.

Le prime tre commedie di Harold Pinter sono state definite le «commedie di minaccia ». Tutti i suoi personaggi sono chiusi in una stanza perché sentono che il pericolo è fuori, ed è sempre lì in agguato, pronto a distruggere la pseudo-sicurezza che vivono nel loro ambiente chiuso. La stanza rappresenta dunque un simbolo potente della solitudine umana, dell’isolamento, ma anche della protezione dal mondo esterno.

Mai come in questo momento possiamo sentire di condividere con questo autore la sensazione vissuta dai suoi personaggi. La loro chiusura al mondo è molto simile a quella che stiamo vivendo noi in questo momento così peculiare della nostra vita.

Nella sua prima opera teatrale, The Room, i due protagonisti, Rosie e Bert, costruiscono un muro di parole, nel loro rapporto di coppia. Lei, moglie ossessiva e premurosa, ripete sempre le stesse frasi, quasi a volere continue conferme - anche della presenza fisica di lui- nella loro casa. Bert, marito assente ed immerso solo nella lettura del quotidiano, risponde a malapena alle sue battute. Una forma di non comunicazione, prediletta da Pinter e da tutti gli esponenti del teatro dell’assurdo, perché il parlare di Rosie è in fondo solo un monologo, e il silenzio di Bert è invece una potente, assurda e paradossale forma di comunicazione.

Fiumi di parole e silenzio rappresentano una nuova maniera di comunicare nel teatro dell’assurdo ed i personaggi pinteriani restano intrappolati nelle loro stanze per paura di uscire e d’incontrare la «minaccia» che potrebbe turbare il loro status quo. Anche le mille, ridondanti parole di Rosie sono una barriera al mondo esterno, tirata su per non permettergli di entrare sotto nessuna forma.

Ma la minaccia arriva. E in The Room si presenta alla porta della loro casa nelle sembianze di uno strano personaggio, Mr Kidd, che afferma di avere sempre abitato nella stanza occupata ora da Rosie e Bert. Una stanza confortevole e ben riscaldata, che Rosie ama ed ha paura di perdere, ma ecco che la minaccia comincia ad avere il suo effetto devastante sulla sua psiche. La minaccia tornerà sotto altre spoglie, un certo Riley, un uomo di colore che appartiene al loro passato, e li devasterà ancora di più, distruggendo completamente il loro già precario equilibrio mentale e l’illusione della pace e della serenità che quella semplice stanza rappresenta.

Poca importanza ha se quell’uomo dice la verità o no, se uno dei due personaggi ha un passato da nascondere o meno, se il nuovo uomo è un intruso violento o un pacifico vicino, o se addirittura il nuovo arrivato è una proiezione della mente dei personaggi, ciò che conta è l’effetto che la minaccia ha avuto su di loro.

Nel caso di The dumb waiter, la sua seconda «commedia di minaccia», la «stanza» è uno scantinato. Qui Ben e Gus sono chiusi e aspettano ordini da un misterioso «calapranzi» di un ristorante, che consegna loro messaggi e richieste assurde. Sappiamo solo che lavorano per una misteriosa organizzazione.

Come tutti i personaggi pinteriani non sanno bene perché sono lì, né chi arriverà, sentono solo che la minaccia incombe ed infatti arriva, ed è un killer.

Stanley, il protagonista di The birthday party invece è un outsider, un musicista disoccupato che vive in una pensione gestita da due anziani. Mentre attende una collocazione nella società che non arriverà mai, due misteriosi personaggi appartenenti al suo passato vengono a prelevarlo per portarlo fuori dalla sua stanza proprio nel giorno del suo compleanno.

Rosie la logorroica, Bert l’asociale, i due gangsters Ben e Gus, lo psicopatico Stanley… potenti metafore della condizione umana. Fino a ieri.

Ma forse c’ è qualcosa di loro anche in noi, anche nelle nostre vite. Oggi siamo un po’ tutti Rosie, Bert, Ben, Gus. O meglio, forse è proprio qualcosa di loro che si è insinuato anche in noi, e nelle nostre vite. Noi con la paura dell’altro, la paura del mondo esterno.

I drammi umani che questi personaggi rappresentano sono quelli di tutti noi, di tutti i nostri giorni, del nostro vivere sempre più imprevedibile.

Non possiamo non condividere oggi questa forma di alienazione, di claustrofobia, mentre siamo chiusi nelle nostre case.

Nelle nostre vite, al momento, la minaccia esterna è rappresentata da un virus misterioso, ancora incontrollabile.

Abbiamo una minaccia all’uscio e, se non alziamo muri di parole vuote o fogli di giornale per difenderci, indossiamo mascherine per proteggerci e diffidiamo di chiunque incontriamo per strada, lo temiamo, lo evitiamo.

Che succederà quando usciremo dal nostro guscio, vedremo sempre una minaccia nell’altro? O scopriremo che la minaccia è in noi stessi? Perché è questo che accade nelle opere successive di Harold Pinter. Alle «commedie di minaccia» della prima fase, seguiranno quelle guidate dall’idea di minaccia interiore che è in ognuno di noi.

Caro Harold, avresti mai immaginato che la tua minaccia del mondo esterno prendesse la forma di un virus?

E che le paure esistenziali dei tuoi Rosie e Bert, di Ben e Gus, di Stanley potessero concretizzarsi oggi, per noi, nella paura di un bacio, di un abbraccio, del solo contatto fisico con gli altri?

La realtà supera sempre la fantasia, ma solo la grande letteratura sa raccontare la vita.