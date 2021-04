Il geco e la salsa di pomodoro

Talvolta tornano alla mia mente delle immagini, delle sensazioni ed alcuni episodi della mia infanzia che mi sembra di rivivere nella loro genuina spontaneità e innocenza. Sono quadretti vivi e non contaminati dagli urli e dal nonsenso di questo vivere; conditi con semplicità da un filo di nostalgia per tutto ciò che non c’è più. Ed ecco, tra le mie mani, una foto ingiallita dal tempo. La osservo con occhi apparentemente distaccati, paragonabili senz’altro all’obiettivo della macchina fotografica che ruba all’attimo la danza segreta della vita. Al di là dei riti familiari delle donne e degli uomini del sud, il guardare, l’osservare e il ricordare diventa un viaggio virtuoso dentro le passioni e quindi testimonianza.

Proprio come quando non riuscivo a spiegarmi il perché la salsa di pomodoro si faceva di notte. Mio padre, con la pazienza e la delicatezza che sempre aveva nei miei confronti, mi spiegò che preparare dieci o quindici quintali di salsa era un lavoro faticoso che doveva essere eseguito, possibilmente, in una sola giornata. Anche mia nonna mi raccontava di quelle giornate laboriose con parole calme e sottili che parevano venir fuori dal ventre del mare ed avevano il respiro caldo e magico della sabbia del deserto.

La salsa: un rito antico e sapiente capace di condire le tavolate festose per un intero anno.

A Palese, un paesino rivierasco a nord di Bari, il pomodoro maturava ai primi di agosto e i contadini lo consegnavano al nostro domicilio in sacchi intrecciati e disposti con assoluto rigore sul traino tirato dai cavalli. Poi arrivarono in comode cassette di legno ed i furgoncini sostituirono traini e cavalli. Dalle nostre parti agosto porta il favonio e di giorno, con quel caldo asfissiante, è meglio rimanere in casa con porte e finestre chiuse. Solo così è possibile godere di un po’ di frescura. Per questo si preferiva fare la salsa di notte, quando tutti dormivano e l’aria era decisamente più fresca.

In quei giorni c’era sempre una strana agitazione. Bisognava organizzarsi e fare in fretta, anche perché agli inizi di agosto a Palese c’era la festa di San Michele, il nostro patrono, e nessuno vuole mancare.

Infatti alle sette precise, il silenzio era interrotto dalle campane che annunciavano la prima messa.

A seguire il boato sordo della diana che puntualmente avvertiva tutta la popolazione che la Festa di San Michele era iniziata.

Così da anni a Palese l’alba della seconda domenica di agosto anticipava i suoni, i colori ed i profumi dei festeggiamenti del Santo. Quanti ricordi.

Anche per questo allo straordinario rito della salsa partecipavano tutti i familiari ed anche il vicinato. Era il trionfo dell’amicizia e del buon vivere, delle stretta di mano e delle pacche sulla spalla.

Tutto era studiato nei minimi particolari.

I pomodori, rossi e maturi, venivano lavati nelle vaschette di alluminio per nettarli dai residui di terra. Poi venivano calati nei pentoloni per la bollitura col fuoco a legna.

Quindi venivano passati grazie ad una macchinetta semplice a manovella. Il succo era raccolto in enormi teli. Qui perdeva il residuo di acqua che gocciolava per terra.

La pellicina e i semi residuali venivano scartati.

Il lavoro continuava faticosamente con il riempimento delle bottiglie che, dopo essere state tappate, venivano a loro volta bollite in una grande caldaia.

Accadeva, e non di rado, che durante quest’ultima operazione si sentivano degli scoppiettii. In pratica alcune bottiglie si erano sckattate, cioè rotte, scoppiate. E quindi inutilizzabili, purtroppo. Così a fine lavoro, si contavano quelle bottiglie, come in guerra i soldati caduti al suolo dopo una battaglia.

Ma non si poteva perdere tempo e si andava avanti. Di notte ricordo che c’era quasi sempre una lucertola spaventosa, un geco, che si tratteneva per tutto il tempo vicino all’unica lampadina elettrica che dava luce al lavoro di quegli infaticabili eroi del pomodoro.

Per i miei occhi di bambino era la schifosa lacerta mbracedate che si riempiva la pancia di abbacinate falene attirate da quella fonte luminosa fortissima. Aveva una capacità eccezionale di rimanere immobile, appiccicata a quel muro di pietra di cui assorbiva anche il colore, ma era altrettanto veloce e spietata nel catturare la preda.

Incantate dalla luce, le farfalline cercavano di patteggiare col geco una passeggiata irriverente o una svolazzata irrispettosa, ma la lacerta mbracedate stava ferma, immobile, inanime. Incredibile! Attendeva pazientemente, certa com’era, che quelle ali avrebbero smesso di svolazzare tra le sue fauci vogliose.

Non finivo mai di guardare quello spettacolo di vita e di morte. Un balletto grandioso dalle geometrie senza tempo, mosso soprattutto da una forza misteriosa che solo la natura conosce e può spiegare.

Inoltre mio padre mi diceva che nessuno osava uccidere il geco, perché quel lucertolone portava fortuna alla casa. Rimanevo incantato tutta la notte, cullato dal ribollire della cottura dei pomodori con quel sapore forte e acre e dondolato dalle frasi bisbigliate di mio padre, di mia madre, di mia nonna, dei miei zii che si davano un gran da fare perché il cielo, piano piano, incominciava a schiarirsi.

Nel buio della notte, con gli occhi che ondeggiavano tra veglia e sonno e la mente sempre rivolta al letto del nonno con il materasso di crine e il cuscino imbottito di lana, aspettavo il silenzio ovattato dell’aurora e il colore ambrato dell’alba.

Quell’anno lo ricordo bene. Potevo avere cinque o sei anni ed i miei vecchi, dalle spalle curve riparate da uno scialle di lana, erano dei puntini neri che attraversavano il cortile, svolazzando silenziosi tra il calore che saliva dai ceppi fumanti e le bottiglie di salsa che facevano bella mostra di sé coperte sapientemente da stracci umidi di vapore e dagli sguardi dell’ingegnosità popolare.

In un lato del cortile c’era la gabbia con le galline che garantivano uova fresche ogni mattina.

Un po’ più in là un albero di limoni, uno di mandarini ed uno di nespole. Quindi c’era la camaredda con il caminetto dove il pentolone, ricolmo di pomodori rossi, brontolava per tutta la notte.

Di fianco, su un treppiedi di ferro, una macchinetta per il caffè cominciava a sbuffare. Improvviso e inaspettato, un boato secco e assordante mi sorprese sotto l’albero di prugne. Mi ero addormentato al respiro delle stelle immerse nel colore rosa e celeste dell’alba. Un secondo sparo ancora più forte.

Erano le sette della seconda domenica di agosto. La salsa era pronta. Quella diana annunciava scoppiettante la festa di San Michele e quel nuovo giorno, iniziato con un segno di croce, meritava di essere vissuto. Quanta bellezza nel nostro Sud.

Una foto, un ricordo e una riflessione promossi guardando con un casto senso di stupore gli occhi puri e sapienti della memoria.