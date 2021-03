Quando il pallone tornerà in strada

Se si potessero escludere suoni e rumori prodotti durante una partita di pallone (non ho detto calcio, per natura incline all’agonismo e quindi orfano di poesia) lasciando solo quelli dei piedi, si avrebbe l’esatta percezione del distanziamento sociale. Di cosa ci priva, questo sadico strumento di sopravvivenza.

Se un’inquadratura in campo lungo a un certo punto stringesse sulle scarpe che attendono, indugiano, scattano, strisciano, stoppano la palla e la riperdono, si avrebbe la percezione di quello a cui stiamo rinunciando. Forse per sempre, forse.

Sta tutta lì una partita di pallone. Non nelle facce sudate. Non nelle basette dei capelli, da cui piovono rivoli d’acqua e desideri. Non nelle maglie, unte di terra e stupore. Non nelle tute sdrucite dall’asfalto e nelle scarpette mainstream, che oggi possono permettersi quasi tutti. Una partita di pallone sta tutta lì, nel primo piano di piedi consapevoli di aver ribaltato le gerarchie del corpo, fieri di essere diventati per qualche minuto la parte più importante di noi. Le tracce sulla sabbia, le lunghe scie disegnate sullo sterrato, le traiettorie di tanti millepiedi che s’incrociano, si sfidano e poi s’accompagnano, le frenate scolpite sul terriccio o sul catrame. Tocchi, tonfi, tiri e tranelli che modellano una palla che si fa rivincita, il vuoto d’aria che reagisce opponendo un fischio, un sibilio. Quasi un’emozione.

Quei rumori isolati da tutto il resto, come succede nelle partite di oggi, in cui ogni cosa è pubblico a cominciare dalle debolezze, raccontano la vita di ognuno dentro il sogno di pochi. Oltre che per le cattedrali, le città si riconoscono dai luoghi in cui da bambini si giocava a pallone. A Foggia davanti allo stadio Zaccheria, dove una volta si faceva il mercato del Venerdì, improvvisando le porte con i sacchi della spazzatura. A Bari negli slarghi nella città vecchia, di fronte ai pescherecci, quando scaricando molluschi i pescatori venivano investiti dalle pallonate, mescolando imprecazioni a qualche tiro destinato tra le righe delle porte disegnate con la vernice. A Lecce poco fuori dalla città storica, lungo i viali di fronte alle scuole sognando un giorno di giocare nel campo che dista solo dieci chilometri dal mare.

A Brindisi lungo il passeggio del porto, mandando il pallone in acqua più spesso che in porta. Oppure nell’entroterra dei campi sterrati, che ancora oggi somigliano a set di film western che le produzioni non hano mai smontato. A Taranto al Tamburi, dove famiglie che all’Ilva dovevano tutto – la vita quanto la morte – osservavano sciami di ragazzini nei cortili di fronte casa, rincorrere una speranza mentre le sigarette dell’acciaieria ruttavano fumo tutto il giorno.

Se si annullassero i mille colori di una partita di pallone, lasciando solo il bianco e nero dei monosillabi che si pronunciano, si avrebbe l’esatta cognizione di quello che è stato sottratto ai bambini, ai ragazzi, alle nuove generazioni. Di quello che abbiamo perso anche noi. Come quei film in cui isolando un solo attore, la camera lo segue sotto l’aura di un’altra dimensione, aspirandolo dalle tonalità del mondo, raccogliendone incertezze, curiosità e manie dentro al contrasto che passa tra il gregge e la solitudine. Di qua, o di là. Quegli slanci, quei gemiti, quelle ansie, quei fiatoni, quelle mezze parole pronunciate di traverso, mentre un’azione che sembrava giusta sfuma miseramente e una che invece non sembrava niente li mette di fronte al portiere. Tutto in bianco e nero, riportando un’azione semplice e primitiva al coraggio primordiale che l’ha generata. Quello che risiede in tutti i giochi, che si nasconde nella malizia. Generazioni intere sono cresciute nelle nuvole di quelle voci, piccoli e grandi geni che hanno attraversato le urla di quei campetti improvvisati.

Non le esclamazioni di oggi, che già nascono con in dote il mondo compromesso che le ha generate, ma le offese e le gratificazioni che uscivano dalla bocca di chi credeva di essere nato per trovarsi lì. Quando potremo tornare in quei campi-officina che hanno forgiato migliaia di ragazzi, in quelle caserme a cielo aperto che hanno indotto alla disciplina della strada eserciti di ragazzi (omologhi di quelli oggi sono reclusi in casa). Viene in mente La compagnia dei Celestini, l’epico romanzo con cui Stefano Benni fece delle camerate adolescenziali l’ultima delle dottrine prima dell’avvento digitale. A quel gergo, a quella gestualità così necessaria, si rivolgeva un romanzo che sarebbe il caso di rileggere.

A chiunque mi chieda quando torneremo alla felicità o a ciò che le somiglia di più, rispondo che succederà quando rivedremo dei ragazzi giocare a pallone. Non ho detto a calcio. E non ho detto tornei, competizioni, scuole di talenti in cui ognuno – senza dirlo – si cimenta senza l’ingenuità della prima gioia. Ho detto pallone, tornando al senso di liberazione, al sentimento barbaro e un po’ violento (nel senso di sano) di comunità. L’episodio che lo rievoca più di ogni altro è drammatico, ma al tempo stesso un dono. Il suo ultimo.

Il ritrovamento del cadavere di Pier Paolo Pasolini all’idroscalo di Ostia, l’alba del 2 novembre 1975. Quando tutto il mondo – a eccezione di sua madre – sapeva cos’era successo, quando i rilievi erano già stati effettuati per quanto in maniera del tutto inadeguata, verso metà mattinata i ragazzi della borgata, col corpo del poeta ancora a terra, la faccia dentro una pozzanghera, organizzarono una partita a pallone. Sei contro sei, forse quattro contro quattro, le cronache dell’epoca non concordano. Da una parte i pali erano buste della spazzatura, dall’altra due legni rinsecchiti. Di fianco, alla destra del lato lungo del campo, i resti del più grande intellettuale del Novecento. Pier Paolo Pasolini era un innamorato del pallone, non ho detto calcio. Era uno che toglieva la cravatta e cominciava a giocare, in qualsiasi campetto, sotto qualsiasi portone, specialmente contro ragazzini. Chi l’ha studiato, letto e analizzato non ha dubbi, il primo a essere felice che quella partitella fosse stata organizzata proprio lì – a due passi dal suo corpo oltraggiato – era proprio lui.

Perché in quel gesto c’era tutta l’Italia di Pasolini, tutta la filosofia di una terra incistata dentro l’equivoco di un gioco. Di cui egli stesso diceva «uno sport più un gioco», oppure «un sistema di segni, quindi un linguaggio», o ancora «un concetto», «un oppiaceo terapeutico», infine la straordinaria intuizione antropologica «il calcio è una rappresentazione sacra, l’ultimo grande rito». Non saprei dire quando, spero presto. Ma quando dal niente, dal caldo torrido e l’asfalto lucido al punto da sembrare molliccio, dalle marmitte delle auto sbucherà un pallone all’improvviso, chiamando a raccolta improbabili candidati a rincorrerlo a vario titolo, forse allora si potrà dire che le distanze a cui ci ha costretto questa pandemia si potranno cancellare.

Quando il pallone tornerà in strada, allora saranno tornati gli umani.