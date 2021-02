È stato solo un grande amore

Erano mesi che Rolando batteva la testa sul testo di Macchine Termiche. Quell’esame non gli andava proprio giù. Seppure di madrelingua venezuelana, aveva sempre brillantemente superato ogni esame di ingegneria. Era abituato a studiare da solo con un unico compagno, il vocabolario di italiano, dal quale non si separava mai e che, ancora oggi che ha i capelli grigi, è sempre a portata di mano sulla sua scrivania. Una questione affettiva dice. Ma, quell’esame, proprio non riusciva a prepararlo. Non che non gli piacesse la materia, ma, aveva troppe preoccupazioni. A diciannove anni, sulle spalle le responsabilità di un uomo: amministrare le economie domestiche e occuparsi delle sorelle ancora liceali. Seduto alla scrivania nella sua casa di Giovinazzo, guardava fuori dalla finestra. Pioveva e con la pioggia, pensò: «no, non si può proprio studiare. Piuttosto, mi infilo nel letto al calduccio». In realtà era un modo per evadere dalle preoccupazione che lo attanagliavano e coccolarsi un po’. Lui che grande lo era diventato troppo presto. Inoltre, quell’an - no la mamma aveva raggiunto il padre in Venezuela, occupato a dismettere ogni sua attività per trasferirsi definitivamente in Italia. La mamma gli mancava e tanto. Di soli sedici anni più grande, era la persona a lui più cara.

Condivideva con lei non solo l’aspetto fisico, compresi gli occhi di un verde intenso, ma anche il carattere solare tipico dei sud americani, oltre che l’amore per il ballo e non perdeva occasione per accompagnarsi con lei li dove c’era musica. Col padre aveva vissuto pochi anni anche se – sia pure a distanza – il loro era rimasto un legame fortissimo. E poi, ne aveva grande rispetto e sacro terrore. Mai sia non avesse superato quell’esame. Avrebbe pregato Giove Plùvio di incenerirlo. Non poteva e non voleva deluderlo. Così in quel giorno di pioggia, mentre diceva a se stesso che avrebbe dovuto alzarsi dal letto e mettersi a studiare, sotto le coperte il suo pensiero volò oltre oceano, ai suoi genitori. Aveva ricordato come si erano conosciuti, come si erano amati e si amavano ancora. Non era certamente un emigrante, Antonio, l’italiano dagli occhi azzurro cielo, quando, entrato in una farmacia di Caracas, in Venezuela, per acquistare una Aspirina, era rimasto folgorato da un paio di splendide gambe arrampicate su una scala. Appartenevano a Zenobia, una radiosa quindicenne dai caratteri spiccatamente sudamericani che, vistasi osservata, aveva ricambiato lo sguardo con disapprovazione. Antonio la guardava incapace di dire una sola parola. D'altronde, era arrivato in città da poco, un viaggio-vacanza per visitare una sorella. Fu tra loro solo un gioco di sguardi e, comunque, anche a voler scambiare qualche frase, non conosceva lo spagnolo, se non il minimo indispensabile per la sopravvivenza.

Zenobia, dal canto suo era una ragazza sicura di se, abituata all’ammirazione e poco incline a intraprendere relazioni, per giunta con un italiano. Non aveva dubbi: avrebbe sposato certamente un venezuelano! Pertanto, non se lo filò di pezza. Anzi, dai suoi occhi verdi, lunghi e stretti come quelli di un gatto, sembravano uscire saette contro quel ragazzo che ogni mattina si presentava in farmacia e sistematicamente riusciva solo a chiederle una Aspirina. I giorni passavano e Antonio, finalmente, preso coraggio, l’aveva invitata ad una passeggiata. Zenobia, inaspettatamente, non gli aveva detto di no. Avevano camminato senza parlare, poi Antonio le aveva preso la mano. Poco tempo dopo, d’un fiato, l’aveva chiesta in moglie. Lei era rimasta spiazzata dalla proposta, ma soprattutto, sino ad allora, aveva immaginato un futuro con qualcuno molto diverso dall’italiano biondo con gli occhi azzurri. Non che non le piacesse quel ragazzo che somigliava fortemente a James Dean, dai modi gentili e soprattutto con intenzioni nunziali. Ma, si era detta, presto lui sarebbe partito e lei non aveva alcuna intenzione di trasferirsi in Italia. Figlia unica, amava troppo la sua famiglia e la sua terra. Antonio, dal canto suo, caparbio come solo la gente del Sud sa essere, non avrebbe mai rinunciato al suo sogno d’amore. Pur di non perderla prese l’unica decisione possibile per lui: rinunciare alla sua vita in Italia e restare in Venezuela. Così, un anno dopo, in una splendida giornata di febbraio, Antonio e Zenobia si sono sposati. Erano gli anni Cinquanta e il Venezuela era in piena espansione. In quella terra ricca e generosa, Antonio aveva trovato una seconda patria. Aveva fondato una azienda metalmeccanica dando lavoro a molti operai e impiegati, aperto una concessionaria di auto, oltre a diversi investimenti fatti in edilizia. Zenobia aveva imparato a cucinare pugliese e messo alla luce tre splendidi bambini: il primo fu Rolando, cinque anni dopo Rosalba e presto arrivò anche Roraima. Era questo che i suoi genitori gli avevano raccontato. Un sorriso gli spuntò sulle labbra, ma velato di un po’ di tristezza. Dio quanto gli mancava la mamma! La pioggia continuava a scendere battente sulle finestre. Un brivido di freddo scosse le spalle di Rolando che non poté fare a meno di ripensare alle estati mai finite in Venezuela, una terra che Antonio gli aveva fatto visitare in lungo e in largo, perché - gli aveva detto – non dimenticasse il paese meraviglioso, oggi, purtroppo, così disperato, nel quale era nato. Se a Caracas prima e a Maracay dopo, la vita della famigliola scorreva serena, nel cuore di Antonio c’era un’ombra. L’Italia è sempre l’Italia, diceva a se stesso, nel pieno boom economico degli anni Sessanta.

E poi, le scuole, l’Università. Quanto a cultura, per i suoi figli voleva il meglio. Bisognava tornare. Ma come fare con Zenobia che non avrebbe mai e poi mai voluto lasciare la sua terra? Fu allora che la sua grande intelligenza, la sua squisita sensibilità e l’amore immenso per i suoi figli gli offrirono la soluzione. Mandare a studiare l’allora undicenne Rolando in Italia. La mamma, pensò, certamente non avrebbe rinunciato a lui e lo avrebbe seguito. Separarsi dal figlio tanto amato e così fortemente voluto gli avrebbe straziato il cuore, ma doveva farlo per il suo futuro e anche, successivamente, per quello delle bambine. Così uno dei tanti pomeriggi in cui insieme guardavano in TV Combat, una serie statunitense ambientata durante la seconda guerra mondiale, che entrambi seguivano con grande interesse, a bruciapelo, chiese a suo figlio: «vuoi andare a studiare in Italia»? Rolando, un vero e proprio avventuriero, non se lo fece ripetere due volte e, con sincero entusiasmo, acconsentì. Antonio acquistò per lui, per procura, un appartamento a Giovinazzo – perché suo figlio, si disse, vivesse in casa sua - e a giungo di quell’anno il bambino giunse in paese accolto dall’affetto degli zii e dei nonni. Non conosceva una parola di italiano, tranne ciò che una zia gli aveva insegnato. Se hai fame, gli aveva detto, devi dire «nonna voglio pane e prosciutto ». E di prosciutto, poveretto lui, ne fece scorpacciate per giorni e giorni!! Ma la sua più grande felicità fu quando vide il mare a due passi da casa, in quanto, a Maracay, per andare a fare il bagno dovevano impiegare diverse ore. Lui e il padre partivano spesso da soli per il weekend e facevano grandi nuotate nell’isola di Chichiriviche, dove Rolando per la prima volta aveva visto i ricci di mare che Antonio pescava in grande quantità. Comunque, giunto in Italia, il bambino, dalla vivace intelligenza e con grande spirito di adattamento, si ambientò subito e in pochissimi mesi imparò l’italiano, raggiungendo un rendimento scolastico davvero eccezionale. Ma, nel frattempo, cosa accadeva in Venezuela? Erano trascorsi due anni da quando Rolando era partito e a Zenobia mancava da morire. Ci pensava continuamente e lacrime copiose spesso le rigavano il volto. Sino a quando, un giorno, Antonio, nel consolarla, le chiese: «vuoi andare in Italia»? Lei, tenerissima, rispose tra le lacrime: «io vado dove c’è mio figlio»! Antonio aveva raggiunto il suo scopo, tornare in Italia. Anche se l’unico vincitore era stato solo e soltanto l’amore, quello di una mamma per il proprio figlio. Cioncino, era il nomignolo col quale Zenobia lo ha sempre affettuosamente chiamato, colse subito l’occasione e in men che non si dica organizzò il rientro in Italia di moglie e figlie. Lui no. Sarebbe tornato in Venezuela per liquidare le sue numerose attività, vendere tutto e solo dopo avrebbe potuto riunirsi alla famiglia. Furono mesi di grande gioia per Rolando che poté riabbracciare le sorelline e i suoi genitori, anche se presto il padre se ne sarebbe andato e lui avrebbe dovuto prendersi cura della famiglia. Ed in effetti così fu. Se ne occupò con tanto amore e dedizione soprattutto quando anche la mamma, tempo dopo, dovette raggiungere il papà in Venezuela per una lunga visita e per sbrigare faccende burocratiche non facili a quei tempi: la liquidazione delle attività stava portando via più tempo del previsto. Per lui non fu affatto semplice in quel periodo, occuparsi delle sorelle, superare con profitto gli esami all’Università, oggi Politecnico, e per giunta, fare il militare. In ogni caso, bisognava farcela e laurearsi. Lo doveva a suo padre e anche a se stesso. La pioggia lentamente era diventata sempre più leggera, preludio di una primavera che presto sarebbe tornata per tutti loro: per lui, per Rosalba e per Roraima. Con un balzo si alzò dal letto. La stanza era inondata di fumo di sigaretta.

«Che sto facendo, disse a se stesso. Che schifo!». Con decisione accartocciò il pacchetto di Marlboro. «Non sono un uomo se non smetto di fumare». Poi si rimise al tavolo da disegno, col suo regolo e con i suoi amati libri. Libri che continuano ad essere, anche oggi che è un ingegnere affermato, i suoi più fidati compagni di vita. Ne è addirittura sommerso, nonostante gli e-book e quelli scaricati on line. Ma, guai a toccarglieli. Catalogati, accarezzati, letti rigorosamente tutti. Ma, tant’è. La conoscenza è vita. Ne assapora il profumo: «amo l’odore della carta», dice, «non siamo fatti per viver come bruti». Che ne è stato di Cioncino e Zenobia? Loro hanno continuato per molti anni il cammino l’uno accanto all’altra, mano nella mano. Antonio sempre più innamorato di sua moglie, che si è occupata di lui con tenerezza e infinito amore. Insieme hanno accompagnato i loro figli verso i traguardi della vita, nel rispetto delle loro scelte, gioendo per le loro vittorie, sostenendoli sempre. Cioncino ha inculcato loro il senso di responsabilità, l’onestà intellettuale, l’amore per la cultura; Zenobia, la pazienza, il sorriso, la positività e anche la solidarietà, nella convinzione che senza questa non potrà mai esserci un bene comune. Entrambi hanno fatto della loro assoluta diversità caratteriale, un punto di forza, amalgamandosi, accettandosi, contaminandosi, come solo l’amore ti concede di fare. Persino adesso che Cioncino è nell’al - tra dimensione, Zenobia non gli ha mai detto addio, perché il loro resta un sogno mai finito. Quando l’amore è bello, puro, solare come il loro si confonde con l’in - finito e continua oltre la vita.