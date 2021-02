Giosuè, il coraggio di sognare

Aveva il cuore in gola Dario, quando gli giunse la notizia, via mail, che aveva vinto il primo premio al festival di Berlino per un cortometraggio dal titolo Il sogno di Giosuè. Una notizia inaspettata che veniva dopo un lungo periodo di sacrifici e di silenzioso lavoro.

Si trattava di un cortometraggio che narrava la storia di un ragazzo di nome Giosuè molto simile alla sua. L’obiettivo di Dario era incarnare in Giosuè la sua stessa avventura. Voleva, infatti, immedesimarsi nel personaggio da lui creato per raccontarsi.

Giosuè viveva con i genitori in una fattoria dispersa nella Murgia. Qui allevavano mucche, capre, pecore, cavalli asini e maiali. Sin da quando era bambino il padre gli aveva insegnato a condurre al pascolo le pecore. Fattosi più grande Giosuè iniziò a frequentare la scuola elementare. Ogni giorno percorreva a piedi circa tre chilometri di strada per raggiungere la scuola. Per sua fortuna incontrò un maestro che gli rese attraente lo studio. Frequentava le lezioni con piacere e svolgeva diligentemente a casa tutti i compiti che il maestro gli assegnava.

La scuola incominciò a piacere di più al ragazzo quando il maestro mostrò di avere una grande passione per il teatro e iniziò a coinvolgere i suoi alunni nella organizzazione di brevi manifestazioni in cui dovevano imparare a recitare le poesie ed a drammatizzare le letture che facevano in classe. Così i ragazzi gradualmente impararono a sceneggiare tutto quello che leggevano. E a questo genere di attività si appassionavano molto. La perseveranza nella recitazione e nella regia appassionò anche Giosuè. Tanto che, alla fine della frequenza del ciclo elementare, si dispiacque molto di dover lasciare il maestro che lo aveva introdotto nella recita e nella organizzazione di brevi spettacoli teatrali. In particolare era rimasto molto contento di essere stato scelto come protagonista principale di uno spettacolo teatrale di fine anno che illustrava un quadretto familiare in cui vedeva rispecchiata la storia sua e della sua famiglia.

Giosuè fu fortunato anche quando frequentò la scuola media. Infatti incontrò un professore di lettere che era un patito di teatro. Di tanto in tanto programmava per la classe la proiezione di commedie di grandi autori di teatro e, alla fine, invitava un gruppo di ragazzi particolarmente versati per la recitazione, a reinterpretare le scene che li avevano maggiormente entusiasmati. A questo gruppo il professore aggregò anche Giosuè.

Ogni fine anno il professore organizzava a scuola una rappresentazione teatrale e, immancabilmente sceglieva Giosuè come protagonista principale. E il ragazzo si faceva onore. La platea dei professori, dei genitori e degli alunni seguiva attentamente la rappresentazione e poi applaudiva entusiasticamente la bravura degli attori; in particolare di Giosuè che si era distinto come protagonista principale.

Al termine della frequenza della terza media i genitori di Giosuè vollero che il figlio chiudesse definitivamente con la scuola e imparasse il mestiere di allevatore perché gli avrebbe assicurato un futuro senza problemi e ricco di buone prospettive di guadagno.

Giosuè non condivideva la decisione assunta dai genitori e, senza fare polemiche, ricorse al professore di lettere della scuola media perché li convincesse a consentirgli di continuare gli studi e di iscriversi al liceo classico di Altamura. Chiese di incontrarlo a scuola. Quando si incontrarono Giosuè espose al professore il suo problema e gli chiese di parlare con i suoi genitori e di convincerli ad assecondare la sua scelta. E gli suggerì anche di aggiungere che, se lo avessero assecondato, non se ne sarebbero pentiti.

Il professore promise a Giosuè tutto il suo impegno. Così, qualche giorno dopo convocò a scuola i genitori di Giosuè e li esortò ad assecondare la scelta del figlio. Sottolineò che il ragazzo aveva grandi attitudini per lo studio e che sarebbe stato frustrante per lui non consentirgli la prosecuzione.

Chissà, aggiunse, che vostro figlio non diventi un attore o un regista cinematografico. Ho avuto modo di saggiare le sue attitudini ed ho constatato che ha una versatilità spiccata per l’attività teatrale. E sono sicuro che non ve ne pentirete perché Giosuè vi darà molta soddisfazione. D’altra parte, sottolineò con forza, questo è un sogno di vostro figlio e voi genitori avete il dovere di assecondarlo nella sua realizzazione. Il sogno è espressione di libertà per ogni persona. Anche per vostro figlio. E, se voi sopprimete questo sogno, sopprimete anche la sua libertà. Pertanto compito di voi genitori è di educare il ragazzo a coltivare questo sogno. Così agendo, sono sicuro che lo educherete anche ad usare bene la sua libertà -. Poi così li ammonì. – Giosuè va incoraggiato, non represso. Pertanto vi esorto a rimuovere ogni vostra esitazione e ad assicurare a vostro figlio un futuro che sia frutto della sua scelta, non della vostra. Solo lasciandolo libero potrete consentirgli di diventare arbitro della sua scelta e della sua fortuna.- E, per dare forza al suo discorso, il professore citò un motto degli antichi latini: «Faber quisque fortunae suae» . Che subito tradusse «Ognuno è artefice del proprio destino».

I genitori di Giosuè furono frastornati dalle parole determinate del professore. Ebbero qualche attimo di esitazione; poi si guardarono negli occhi e convennero che aveva ragione. Si erano convinti che non potevano ipotecare la libertà del figlio. Così decisero, di comune accordo, di consentire che il figlio realizzasse la sua scelta e che proseguisse il corso di studi.

Giosuè ebbe, finalmente via libera all’iscrizione al liceo classico di Altamura. Comunque non mancò di promettere ai genitori che avrebbe impegnato tutto il tempo libero che gli rimaneva dall’impegno scolastico per aiutarli nel loro lavoro. Si iscrisse al liceo e a metà settembre iniziò a frequentare le lezioni.

Poiché Altamura distava dalla sua casa circa sei chilometri e non c’erano mezzi di collegamento con la città, Giosuè decise di usare la bicicletta. Con questa poteva percorrere i sentieri accidentati della Murgia e immettersi nella strada provinciale che portava al centro del paese dove era collocata la scuola.

Iniziò con grande entusiasmo il percorso liceale e subito riscosse l’apprezzamento dei professori, sia del biennio ginnasiale, sia del triennio liceale. Per sua fortuna incontrò nel triennio una docente di latino e greco che lo avvicinò al teatro dei drammaturghi greci e dei commediografi latini. Poiché anche nel liceo c’era l’usanza di chiudere l’anno scolastico con uno spettacolo teatrale in cui veniva rappresentata a volte una tragedia, a volte una commedia, la docente di lettere classiche, anch’ella appassionata di teatro, avendo scoperto la versatilità e la bravura di Giosuè, lo impegnò, insieme ad altri compagni e compagne, sia come protagonista principale, sia come regista delle rappresentazioni che per ogni fine anno venivano programmate. Questi impegni sovraccaricavano il ragazzo di responsabilità. Ma Giosuè riusciva a soddisfare, con entusiasmo ed arte, sia gli impegni di studio, sia quelli di teatro. Suo intento era quello di piacere specialmente ai suoi compagni e di ricevere da loro l’auspicato consenso. E i compagni non furono parchi nella stima per lui. Infatti, giunti all’ultimo anno di liceo essi già lo consideravano un attore ed un regista provetto. Ma anche il preside ed i professori, lo apprezzavano per la bravura che riusciva a manifestare. Anch’essi prevedevano per lui un sicuro successo nel mondo del cinema e del teatro.

Terminati gli studi liceali la passione che Giosuè nutriva per il teatro si coniugò magnificamente con la conoscenza dei tragediografi e commediografi classici. Era rimasto affascinato soprattutto dalla grande considerazione che del teatro avevano avuto sia i greci sia i romani. I quali consideravano il teatro un efficace strumento di educazione del popolo all’uso corretto delle virtù e al responsabile impegno civile. Sicché Giosuè non ebbe esitazione, una volta uscito dal liceo, ad iscriversi ad una Accademia di arte drammatica per poi specializzarsi in regia cinematografica e teatrale. D’altra parte fu infervorato specialmente da una intervista che il giovane regista conterraneo, Sergio Rubini, aveva rilasciato alla televisione italiana in occasione della presentazione dell’ultimo film da lui prodotto che aveva come sfondo il paesaggio della Murgia ed i problemi sociali legati alla questione contadina meridionale. Questo momento per lui molto esaltante lo convinse sempre di più che doveva iscriversi ad una Accademia di arte drammatica. Ne parlò in casa con i suoi genitori e, alla fine del confronto, essi non soltanto condivisero il suo progetto, ma lo invogliarono anche a scegliere Milano dove avrebbe potuto incontrare il cugino Bartolo che poteva aiutarlo nei primi giorni a muoversi agevolmente nella città; a conoscere la sede dell’Accademia; a trovare un alloggio decente dove risiedere e, soprattutto un lavoro serale che gli consentisse di guadagnare quanto bastava per pagare le tasse di frequenza dell’Accademia, la pigione e l’indispensabile per poter vivere. Intanto il padre gli promise che gli avrebbe pagato il viaggio e lasciato una somma per poter affrontare senza problemi la prima settimana di permanenza a Milano. Giosuè ringraziò i genitori per aver condiviso il suo progetto, per avergli consentito di pagarsi senza problemi il viaggio e i primi giorni di permanenza a Milano e per avergli dato utili consigli su come avviare la sua sistemazione. Aggiunse che aveva intenzione di procurarsi un lavoro serale che non gli sottraesse ore preziose per lo studio e gli assicurasse una autonomia finanziaria. La partenza da casa ed il distacco dai genitori provocò in Giosuè un grande dolore. Gli rincresceva lasciare la sua terra, la fattoria, gli animali il calore umano che gli davano i genitori. Ma si fece forza e partì. Arrivato a Milano trovò alla stazione il cugino Bartolo che lo attendeva. Avendolo per tempo informato per telefono, Bartolo aveva provveduto a trovargli un alloggio vicino all’Accademia e un lavoro serale come dattilografo presso uno studio notarile. Dunque, Giosuè non ebbe problemi di sistemazione. Il cugino Bartolo era stato molto disponibile in questo. Inoltre, gli promise che lo avrebbe guidato in Milano per i primi tempi e si mise a disposizione per qualsiasi necessità da soddisfare.

Giosuè fu contento dell’accoglienza e delle rassicurazioni del cugino. Lo ringraziò molto e si fece promettere che per i primi tempi lo aiutasse a muoversi agevolmente in città. Iniziò a frequentare l’Accademia e provò gusto e interesse per lo studio e le esercitazioni. Riuscì a superare con profitto gli esami previsti per i tre anni. Poi si iscrisse per la specializzazione al corso biennale di regia. Durante questo periodo si affiancò ad un giovane regista che gli consentì di fare la prima esperienza di lavoro come aiuto.

Iniziò ad arrotondare la paga che gli dava il notaio ed a mettere da parte qualche risparmio. Voleva cimentarsi nella regia di un corto. Vi riuscì.

Ingaggiò alcuni compagni di corso come attori. Il regista con cui aveva lavorato gli diede utili consigli. Poi lo lasciò fare da solo. Ma lo seguiva a distanza. Sapeva che la sua interferenza lo avrebbe distorto dalla realizzazione di un cortometraggio originale che doveva portare la sola sua impronta. Quando il cortometraggio fu ultimato, Giosuè chiamò per primo ad esprimere il suo giudizio il regista che gli aveva dato utili consigli per realizzarlo. Il regista espresse parere positivo. Giosuè esultò di gioia. Ormai il suo entusiasmo arrivò alle stelle. Era riuscito a realizzare un sogno che aveva coltivato da lontano. Il cortometraggio ebbe come obiettivo quello di rappresentare il dramma di un adolescente che superò mille difficoltà per riuscire a realizzare il suo sogno. Che era uguale al suo. Volle anche dimostrare che il cinema potesse aiutare i giovani a sognare. Ma anche che potesse offrire loro lo strumento per investire in questo sogno.

Nel corso della cerimonia di premiazione a Berlino, quando fu chiamato a ritirare il premio e il presidente lesse le motivazioni espresse dalla giuria, Dario ebbe la conferma che i membri della giuria avevano compreso bene il messaggio che egli aveva voluto lanciare ai giovani. Che avessero fiducia nella forza educatrice del cinema e che non si stancassero mai di credere nei loro sogni. Quando si presentò sul palco per ricevere il premio volle esprimere un ringraziamento ai genitori che gli avevano concesso la libertà di sognare. Rivolgendosi, poi, ai numerosi giovani presenti alla cerimonia, disse commosso: - Ragazzi, abbiate il coraggio di sognare e di investire nei sogni in cui credete. Giosuè, il protagonista di questo cortometraggio, è un ragazzo vincente, come me, perché ha avuto il coraggio di credere nel suo sogno. Anch’io ho creduto nel mio sogno. Per questo oggi sono qui -.