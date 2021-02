C'è Dante tra rosoni e navate

Iriferimenti danteschi non si concentrano solo nell’incantevole Rosone sulla facciata della Cattedrale di Troia (Foggia), ma li ritroviamo percorrendo la sua navata (incrociando l’invettiva dantesca nel Purgatorio sull’Italia ridotta in schiavitù, con la vicenda di Giuseppe principe d’Egitto), soffermandoci ad ammirare l’Ambone, oggetto di una raffinata disputa teologica sostenuta dall’allora cardinale Joseph Ratzinger poi Papa Benedetto XVI, e rimanendo rapiti dalla meraviglia, davanti all’affresco tardomedievale della Dormitio Virginis sul presbiterio, nel cornu Evangelii della Basilica.

L’affresco presenta molte analogie stilistiche con un lavoro, sullo stesso tema, individuato in Carinzia (Austria) nella chiesa di Santa Maria a Kötschach-Mauthen, di dimensioni ben più grandi 3m. x 7,5m. - eseguito nel 1499, successivamente a quello troiano di 2,3m. x 3m. - il cui confronto rende plausibile l’ipotesi di un’attribuzione allo stesso autore Nikolaus Kentner: un artista di Lienz (Tirolo - Austria), che il vescovo pro-tempore, l’agostiniano e teutonico Stefano Gruben, doveva conoscere molto bene.

Entrambi gli affreschi, sul tema della Dormitio Virginis, sono paragonabili a un libro in verticale in successione «ascensionale», cioè dal basso verso l’alto, in tre capitoli quello in Cattedrale a Troia e in 5 capitoli, a testimonianza di una maturità più avanzata, quello in Carinzia.

Gli Apostoli attorno al letto della Vergine «Addormentata» - con le mani incrociate sul ventre - sono 11, data l’assenza «recidiva» di San Tommaso in alcuni momenti cruciali della vita dei Discepoli. Nell’ordine, partendo dal lato dello stemma, Taddeo con gli indici uniti, Filippo, Bartolomeo che consola Giovanni di Zebedeo: l’Evangelista, con la palma; Andrea che indica Pietro col libro delle preghiere; poi Giacomo di Alfeo (Giacomo il Minore) che in ginocchio si asciuga le lacrime (era detto il «fratello» di Gesù, per la sua forte somiglianza e per via di una parentela tra sua madre, Maria di Cleofa moglie di Alfeo, e Maria madre di Gesù).

A seguire, Simone lo Zelota con in mano la navicella dell’incenso, Matteo col turibolo mentre svolge il rito funebre, Giacomo di Zebedeo (Giacomo il Maggiore) che prega con le mani intrecciate e infine Mattia. Al centro, in una sorta di trait d’union tra il primo riquadro e quello centrale, Tommaso che nell’Orto degli Ulivi dopo aver visto nella luce accecante l’ascensione di Maria, riceve la cintola, a cui si aggrappa con fede, quale prova per lui e testimonianza dell’Assunzione della Vergine per gli altri Apostoli, che avevano trovato vuoto il suo sepolcro.

Il passaggio tra la fase della Dormitio e lo status di Assunta in Cielo, l’artista lo sintetizza - seguendo i Vangeli apocrifi - nella risalita dell’anima della Madonna, accolta nella «mandorla mistica» e rappresentata nella sua innocenza, facendola tornare bambina. Dando vita, al centro dell’affresco, a quella che a me piace definire: «La mandorla più dolce di Puglia».

In quell’amigdala, mandorla o vesica piscis centrale, ottenuta dall’incrocio di due cerchi dello stesso raggio, intersecantisi in modo tale che il centro di ogni cerchio si trovi sulla circonferenza dell’altro, i ruoli si invertono: e alla tradizionale raffigurazione del Bambino Gesù in grembo alla Madonna, questa volta è la Madonna bambina ad essere in braccio al Cristo. Un’immagine di infinita dolcezza e d’incommensurabile bellezza, che nella ‘mandorla mistica’ diventa simbolo di vera e propria ‘apoteosi’.

Soprattutto se, dopo il rapimento della suggestione, la si mette in relazione alla preghiera che Dante Alighieri nel canto XXXIII del Paradiso affida a san Bernardo di Chiaravalle (o di Clairvaux) - dal 1830 Dottore della Chiesa - il cui primo endecasillabo recita: «Vergine Madre, figlia del tuo figlio». Che meraviglia!

La mandorla, come risultante dell’intersezione di due cerchi, assume la carica rappresentativa della comunione fra due mondi, fra due dimensioni diverse, ovvero il piano materiale e quello spirituale, l’umano e il divino. In pratica, un richiamo (magari inconsapevole) alla medesima allegoria, tracciata dalla sovrapposizione incrociata delle stelle, nel Rosone.

Ai lati della mandorla, in perfetta simmetria con le presenze nel riquadro inferiore, 11 angeli tra cui 5 hanno qualcosa in mano, esattamente come è possibile verificare tra gli Apostoli. Se, infatti, Giovanni ha la palma, Pietro il libro degli inni, Giacomo il fazzoletto, Simone la navicella dell’incenso e Matteo il turibolo, i cinque angeli - tra quelli presenti al centro - sorreggono un’arnia con le api (con evidente riferimento all’Elogio delle Api, che negli Exultet canta il parallelismo tra la partenogenesi dell’Ape regina e la Verginità di Maria. L’arnia qui raffigurata, tra l’altro, è identica a quella riportata nell’Exultet 2 di Bari), la cintola per San Tommaso, una chitarra, uno spartito e un salterio, per accompagnare il canto dei salmi.

Nel terzo riquadro siamo all’incoronazione della Regina dei Cieli, che questa volta ha le mani incrociate sul seno e la testa reclinata per ricevere la corona. E qui, sul trono di marmo sotto il baldacchino celeste un ulteriore avvicendamento: se prima era la Madonna bambina a dare la destra a Gesù (nel più tradizionale gesto di attenzione e di rispetto verso una persona più anziana o più importante), ora a dare la destra all’Assunta in Cielo è il Cristo.

La scena è allietata da nove angeli, rappresentanti la gerarchia dei cori angelici, costituiti da tre gruppi, ciascuno di tre cori. Prima sfera: Serafini, Cherubini, Troni; seconda sfera: Dominazioni, Virtù, Potestà; terza sfera: Principati, Arcangeli, Angeli. Tutti sono in festa, cantando e suonando. Chi con le trombe o tube, altro con la viella (lo strumento ad arco antesignano della viola e del violino), chi ancora col liuto suonato con un archetto metallico a forma di U; non manca il tamburello con relativi sonagli, né l’organetto portatile a canne, che impegna entrambe le mani: la prima per premere i tasti e l’altra per azionare il mantice. Infine l’ultimo angelo srotola un cartiglio, che potrebbe celare informazioni utili in un eventuale intervento di restauro.

L’affresco, non particolarmente apprezzato in occasione di una visita pastorale nel 1595 dal vescovo Giacomo Aldobrandini (o più probabilmente dal suo Vicario Generale, l’arcidiacono Felice Siliceo), dopo la rimozione dell’altare del Capitolo venne intonacato, prima di finire dietro l’armadio degli uffici parrocchiali, cosa che ne ha garantito la conservazione fino alla metà del secolo scorso.

Solo nel 1950, infatti, Papa Pio XII con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus proclamerà il dogma dell’Assunzione di Maria, dopo che per circa due millenni l’intera cristianità l’aveva invocata con questo titolo. Sarà sull’onda di questo rinnovato fervore devozionale che si deciderà il recupero dell’affresco e il suo relativo restauro, che sarà completato nel 1952. Per tornare a catturare la contemplazione di visitatori e fedeli in tutta la sua pluralità cromatica, che rende ancora più attraente ed emozionante il segno della sua suggestiva bellezza. E naturalmente l’incrocio dantesco con gli undici raggi del Rosone.