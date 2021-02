Quel bosco lassù, nel cielo

Un bosco può stare sospeso nel cielo? Possono gli alberi avere radici nelle nuvole? E dove crescerebbe l'erba? No, un bosco nel cielo non può esistere davvero.

Questo pensò, un giorno, il piccolo Dino. Era nella sua tana, quel mattino. Era nato da poco, ed era proprio piccolo.

Si, ma piccolo piccolo davvero. Un po' perché era nato da pochi giorni, ma soprattutto perché era un moscardino.

Sappiamo tutti cos'è un moscardino. O no?

Qualcuno non lo sa?

Allora glielo spieghiamo.

Il moscardino è come un piccolo criceto, solo che è molto, molto più piccino.

Così piccino che quando è grande pesa pochissimi grammi, e potrebbe stare dentro una pallina da ping-pong. Quando è piccolo, poi, anche dentro il tappo di una bottiglia d'acqua.

Insomma, il moscardino è già piccolo da grande, figuriamoci quanto è piccolo da piccolo.

Accidenti, che confusione!

Insomma: il moscardino è veramente piccolo anche da adulto, ma quando è cucciolo è proprio minuscolo. Ecco, così è tutto più chiaro.

Ma torniamo a Dino, perché è di lui che stavamo parlando.

Quella mattina stava nella sua tana, perché era cucciolo e non ne era ancora mai uscito. La mamma e il papà si allontanavano a volte per trovare il cibo, e poi rientravano. Dino beveva solo il latte dalla mamma, per il momento. L'abbiamo già detto che era cucciolo?

La tana si trovava in un grande bosco pieno di alberi, piante, e tutto quel che c'è in un bosco.

A volte il piccolo moscardino dal suo giaciglio sbirciava fuori. E una sera fece una domanda alla mamma.

-“Mamma, noi dove siamo?”

“Siamo in un bosco, Dino”

-“Un bosco? Bellissimo! E come si chiama?”

“Il bosco nel cielo”

La mamma subito dopo questa risposta corse via per andare a trovare da mangiare. Ecco perché Dino si era posto proprio quella domanda. Come sarebbe a dire “Il bosco nel cielo”?

Dino attese paziente il ritorno della mamma, perché era molto curioso di saperne di più, e anche perché aveva tanta fame, come sempre. Si sa che tutti i cuccioli del mondo hanno sempre fame, anche se sono piccoli piccoli come un moscardino cucciolo. E appena fece ritorno, chiese ancora.

-“Mamma, perché viviamo in un posto che non può esistere?”

La mamma sorrise.

“Ma che dici, Dino? Certo che esiste, questo posto. Perché mi fai questa domanda?”

-“Perché tu hai detto che viviamo in un bosco nel cielo. Io sono piccolo, ma lo so che gli alberi hanno bisogno della terra per le loro radici. E anche le altre piante. Come possono vivere nel cielo?”

La mamma, paziente, prese a raccontare.

“Vedi, Dino, si chiama 'bosco nel cielo' perché molti anni fa noi moscardini qui eravamo pochi. C'erano anche pochi ghiri, pochi scoiattoli e pochi animali di ogni tipo. Si stava bene, perché c'era tanto da mangiare per tutti, e così nascevano tante famiglie, altri cuccioli, ed erano tutti felici. Poi, pian piano, il bosco si è diradato perché gli uomini tagliavano gli alberi per fare le case, e noi intanto eravamo sempre di più. E anche i ghiri, e gli scoiattoli, e tutti gli altri animali erano aumentati”

-“E allora cos'è successo?” chiese Dino.

“Non c'era più abbastanza cibo per tutti, e gli animali avevano bisogno di spostarsi per trovarne a sufficienza. Avvicinati, devo mostrarti una cosa”

La mamma scostò appena alcuni fili d'erba intrecciati, che erano la parete della tana, e indicò la valle, oltre la quale si stagliava un'altra montagna: grande, completamente ricoperta di alberi, e molto molto distante.

“Vedi quella montagna, Dino?”

-“Si, mamma, la vedo”

“Lassù c'è un altro bosco. E' molto esteso, e c'è tanto cibo. Però è difficile da raggiungere. Un giorno, per poterci arrivare, abbiamo fatto un patto con l'aquila”

Dino era molto sorpreso da quello che la mamma gli stava raccontando. Lo sanno tutti che l'aquila è pericolosa, perché mangia anche i moscardini. E' grande, potente, e ha una vista molto acuta e zampe con unghie acuminate. Non la senti neanche arrivare, con quelle sue le enormi ali, e in un attimo ti afferra e ti porta via. Com'è possibile fare patti con l'aquila?

-“Mamma, ma l'aquila è pericolosa. Ci mangia. Non hai paura?”

“No, Dino. Noi moscardini in questo bosco non abbiamo nulla da temere, perché l'aquila non ci farà mai del male. Sai, quando nel bosco è iniziato a scarseggiare il cibo, anche lei ha avuto dei problemi per nutrirsi. Doveva allontanarsi sempre più dal nido per trovare qualcosa, lasciando incustoditi gli aquilotti. E così il capo dei moscardini le ha proposto un patto, perché si era accorto che l'aquila andava ormai tutti i giorni sulla montagna di fronte, per poter cacciare. Siccome lì c'è cibo in abbondanza, ma noi non sappiamo volare e non potremmo mai arrivarci, le ha chiesto di trasportare sulle sue potenti ali alcuni di noi, affinché potessero raccogliere bacche e metterle nei sacchi, e alla sera riportarli indietro con il loro carico. In cambio noi moscardini facciamo la guardia al nido con gli aquilotti affinché nessuno si avvicini. L'aquila è stata d'accordo, ed ha accettato. Da allora facciamo così: è trascorso molto tempo, ed è sempre andato tutto bene”

Dino era molto attento, al racconto. Però aveva ancora una domanda da fare.

-“Mamma, ma perché si chiama “Il bosco nel cielo?”

“Ecco, proprio perché il nostro bosco sopravvive grazie a questo patto con l'aquila. E' come se il bosco sulla montagna di fronte facesse parte del nostro stesso bosco. Ma sono divisi, in realtà, da un grande cielo. E quindi tutti lo chiamano così”

Dino era contento. Stava diventando grande, ormai, e non vedeva l'ora di iniziare a uscire dalla tana. Voleva scoprire tante cose, giocare con gli altri cuccioli, arrampicarsi sugli alberi, scavare alla ricerca di radici, mangiare le bacche, e fare tutto quello che fanno i moscardini. E in più non avrebbe dovuto neanche preoccuparsi dell'aquila.

-“Mamma, ma io sono grande ormai! Quando potrò uscire per andare nel bosco?”

La mamma sorrise.

“Ancora non sei cresciuto abbastanza. Non avere fretta di diventare grande. E comunque, visto che sei così curioso, ti voglio dire anche un'altra cosa, a proposito del patto con l'aquila. Sai, il tragitto verso l'altro bosco è molto lungo, e nella valle c'è un grave pericolo, che è sempre in agguato”

Adesso Dino era un po' preoccupato. La mamma se ne accorse dalla sua faccia,e si affrettò a spiegare meglio.

“Il pericolo è la tempesta. Arriva all'improvviso, e potrebbe far precipitare l'aquila perché il tragitto è così lungo che anche se tornasse indietro quando inizia a manifestarsi non farebbe comunque in tempo a rientrare ed evitarla: precipiterebbe al suolo. E da quando trasporta anche i moscardini sarebbe ancora peggio. Ma non ti devi preoccupare. A turni uno di noi fa da sentinella: si sveglia all'alba, tutti i giorni, e corre a guardare l'orizzonte dall'altra parte del costone. Se ci sono tre grandi nuvole nere, significa che poi arriverà la tempesta, e quindi corre ad avvisarla di non alzarsi in volo, per quel giorno. Se invece le tre nuvole nere non ci sono, la sentinella se ne torna a dormire. E così siamo tutti al sicuro. Ora che diventerai grande, toccherà anche a te. Ora sai già cosa dovrai fare”

Dino era contento di questa rassicurazione, e la preoccupazione era passata.

Andò così a dormire, sognando di diventare presto grande, per scoprire il bosco e tutte le sue meraviglie.

***

Un mese passò presto, e finalmente Dino per la prima volta uscì dalla tana. Prima per piccoli giretti, poi sempre più lontano. Il latte che gli dava la mamma era tanto buono, ma le bacche erano molto più saporite! E poi gli insetti, l'erba, le corse e le rincorse. Il tempo, nel bosco, scorreva serenamente. Alcune volte, quando il sole era alto, si divertiva ad osservare la grande aquila che, dopo aver fatto salire alcuni moscardini con dei grandi sacchi vuoti sul suo dorso, spiccava il volo maestosa ed imponente, facendosi presto un piccolo puntino lontano, verso la montagna. E alla sera era una festa vederla ritornare. I sacchi dei moscardini erano pieni di ogni ben di dio, e tutto il bosco poteva banchettare, perché i moscardini sono molto piccoli. Lo abbiamo già detto che sono piccoli?

Ebbene, una sera, la mamma disse qualcosa di speciale, al giovane moscardino.

“Ora sei abbastanza grande. Domattina dovrai fare tu, la sentinella. Ricordi il tuo compito? Alle prime luci dell'alba ti dovrai alzare e correre al costone a scrutare l'orizzonte dall'altra parte della montagna. Se vedi tre grandi nuvole nere in fondo al cielo, corri ad avvisare l'aquila. Se invece non ci sono, puoi tornare a dormire”

-“Si, mamma. Domattina farò la sentinella”, rispose Dino.

E all'alba, appena la luce iniziò a rischiarare il buio mentre tutti dormivano, si alzò e corse a perdifiato fino al costone. Guardò in fondo, e con sua grande sorpresa, scorse nitidamente tre grandi nuvole nere all'orizzonte. Allora con tutta la forza che aveva nelle gambe raggiunse il nido dell'aquila, che ancora dormiva. Arrivato di fronte a lei, ne ebbe paura. L'aquila si svegliò, sentendolo arrivare. Aveva un becco grande ed affilatissimo, ed era davvero enorme vista da vicino. Aprì gli occhi e con uno sguardo di ghiaccio osservò Dino, che era ancor più piccolissimo - se così si può dire - al suo cospetto. Al moscardino tremavano le gambe dalla paura. Si fece coraggio.

-“Aquila... io.... io.... Ecco, sono stato al costone, e ho visto tre grandi nuvole nere, all'orizzonte”

L'aquila annuì soltanto, socchiudendo gli occhi come per ringraziarlo, e poi ripose il capo sulla paglia riaddormentandosi.