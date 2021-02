Simenon... a pochi metri da casa

Che ci fa la foto di Georges Joseph Christian Simenon appesa alla parete di un piccolo, grazioso bar di una grande città del Sud Italia?

E per quale ventura questo accogliente bar cittadino si trova proprio sotto la casa in cui abita uno dei lettori più appassionati del grande romanziere belga?

Si tratta di uno di quegli strani casi della vita che, a volte, sembra vogliano tendere dei fili invisibili tra coloro che in qualche modo si sentono attratti l’un l’altro, i cui vissuti s’intrecciano o si sono intrecciati nel corso delle reciproche esistenze.

Intendiamoci: Simenon dell’esistenza del suo appassionato, vorace, instancabile lettore italiano non ha mai avuto la benché minima contezza nell’arco della sua lunghissima vita. Quindi il termine “reciproche” non è forse il più appropriato, tuttavia mi piace pensare che per uno scrittore la reciprocità con i suoi lettori, per quanto ignoti, sia sempre una circostanza reale.

Per lui, il lettore, invece, scoprirlo appeso alla parete del suo bar preferito era stato un altro degli innumerevoli segnali che Simenon – ne era convinto – gli lanciava di tanto in tanto, un silenzioso, grato riconoscimento dedicato a quello sconosciuto ammiratore che gli era sempre stato così fedele, un cenno di considerazione che egli generosamente riservava a colui che tanto amava ogni singola riga dei suoi romanzi.

Gli era già capitato di provarla, quella sensazione.

Gli era accaduto, per esempio, durante uno dei suoi periodici viaggi a Parigi, quando, passeggiando pigramente lungo la Senna tra le bancarelle dei bouquinistes, l’occhio gli era casualmente caduto proprio su quel libro che cercava da anni e per di più su una rara edizione in italiano. Gli sembrò quasi che il piccolo volume fosse stato lì ad aspettarlo per anni e il grande Georges avesse guidato i suoi passi fino a quel luogo e indirizzato il suo sguardo verso quella pila ordinata di vecchi testi stranieri.

Successe ancora qualche lustro più tardi e quella volta ci rimise anche un bel po’ di soldi. Il richiamo, tuttavia, fu troppo forte per fare rapidi calcoli di convenienza, per non obbedire all’urgenza di quelle coincidenze che – ne era certo – si creavano perché egli le riconoscesse e le assecondasse.

Tutto accade in un pigro pomeriggio di primavera inoltrata mentre smanettava svogliatamente sul suo computer portatile ed era seduto alla solita scrivania, nella solita posizione e con la solita tazza di caffè bollente a fianco.

Per la millesima volta provò a cercare quel libro, uno degli ultimi, che gli mancava e –stupore! - lo trovò.

Era l’oggetto di un’asta che stava per chiudersi – mancavano pochi minuti – e le offerte si succedevano con una rapidità cui era non facile star dietro. Tuttavia, non mollò la presa; la fronte imperlata, i nervi tesi verso il raggiungimento del traguardo e la mente concentrata all’obiettivo, a non perdere il ritmo di quella che più che un’asta sembrava una sfida.

E il libro fu suo.

Dopo pochi giorni, giusto il tempo di assaporare l’attesa di sfogliarlo, il volume era lì, nella libreria a tutta parete del corridoio e negli scaffali dedicati solo alle sue opere. Era arrivato a rimpinguare quella preziosa collezione, ad aggiungersi alla “squadra”, compagno atteso da lungo tempo e per lungo tempo inseguito. Peccato che il prezzo di quelle poche pagine fosse quasi inconfessabile, direi improponibile se non fosse stato che si trattava di un Simenon, uno di quelli rarissimi, uno di quelli che proprio non si poteva lasciar andare … E peccato, anche, che ad aspettare qualche mese, a lasciar perdere la voce di Georges che gli ripeteva di acquistarlo, sarebbe stato suo lo stesso al normale prezzo di copertina!

Alla moglie la cifra la confessò solo molti anni dopo, quando aveva fatto la pace con il ricordo di quel pomeriggio di sconsideratezza e si era perdonato l’irruenza e l’incapacità di non aver saputo aspettare. Ne risero insieme, lei divertita al pensiero di quali “gravi” magagne aveva da perdonargli e lui felice di raccontare nei minimi dettagli il sacro furore che l’aveva colto in quelle ore solitarie.

E, dunque, Simenon era tornato ancora una volta a trovarlo e l’aveva fatto a pochi metri da casa sua.

Franco è simpatico e di una gentilezza di altri tempi. Gestisce il suo bar dopo una lunga esperienza in un grande albergo svizzero e lo fa come se continuasse a muoversi in quell’ambiente internazionale che era stato per tanti anni il suo mondo.

Di quel periodo conserva un ricordo vivissimo e carico di nostalgia.

E’ felice quando gli chiedi di narrarti della sua vita passata al di là dei confini; gli occhi -allora - gli brillano di malcelata fierezza e, al tempo stesso, si velano di un vago rimpianto per quello che è stato, per quello che avrebbe potuto continuare ad essere, per quello che è stato costretto a lasciare con una decisione che s’intuisce essere stata molto sofferta.

Prende dal cassetto del bancone il dépliant oramai logoro del grande hotel e, con aria complice e soddisfatta, ne svoglia le pagine per mostrarti gli eleganti saloni affrescati, la maestosa sala da pranzo, i giardini degradanti verso il lago; ti fa entrare, con garbo e trasporto, in quel luogo magico di cui Simenon era stato ospite negli ultimissimi anni della sua vita.

Era vecchio Simenon quando lui lo conobbe, vecchio, ma non malandato. Sulle spalle anni e anni di un’esistenza che gli aveva regalato notorietà e grande ricchezza, che non gli aveva risparmiato dolori così grandi che avrebbero piegato qualunque uomo, ma che in lui avevano contribuito a nutrire ulteriormente quella vena letteraria straordinariamente feconda.

Era sì vecchio, narra Franco, ma non voleva nessuno accanto per aiutarlo. Si muoveva agilmente tra i corridoi dell’albergo, manovrando egli stesso la sedia a rotelle su cui era costretto. Si affacciava ogni giorno, sovente anche più volte al giorno, nell’atrio dove il bar serviva i facoltosi clienti e ordinava acqua, nient’altro che acqua, restandosene silenzioso per ore a osservare l’umanità che gli si affannava intorno. D’altronde era stata proprio l’innata curiosità verso il genere umano ad alimentare la sua ispirazione e non si stancava di studiarlo quel genere umano, di analizzarlo, di sviscerarne ogni peculiarità, metterne a nudo i tratti più reconditi, affascinanti e mostruosi al tempo stesso, ritrovando tra coloro che

popolavano la sua quotidianità gli stessi fantasmi che conosceva fin troppo bene perché erano quelli che anche in lui avevano trovato dimora, in lui e nelle persone a lui più vicine, quelle che amava e che avevano attraversato la sua esistenza e che, ora se n’erano fatti schiacciare, come la figlia amatissima, ora erano riusciti a conviverci, com’era accaduto a lui stesso.

Era sempre ben vestito e si distingueva per quell’eleganza non banale, a volte eccentrica per un vecchio signore “in sedia a rotelle” com’era diventato. Le giacche, sempre di buon taglio e sovente a quadri e dai colori accessi, il fiocco un po’ vezzoso che abbelliva la camicia bianca immacolata e il fazzoletto nel taschino, gli davano un’aria da vecchio dandy che lo rendeva riconoscibile tra gli avventori del bar del grande hotel tutti eleganti, ma tutti noiosamente uguali. E la pipa, l’immancabile pipa, accompagnava - spenta o accesa che fosse - le lunghe ore del forzato ozio che gli ultimi anni della sua vita gli avevano riservato.

Franco lo osservava da lontano e ne rispettava sempre il desiderio di solitudine e introversa concentrazione che era chiaro ricercasse nonostante la frequentazione di quel luogo mondano.

Georges continuava ad essere l’osservatore curioso che era sempre stato, bramoso di quiete, ma incapace di reale isolamento, consapevole, com’era ancora, che l’essere umano fosse il più grande mistero che la vita avesse concepito e, al tempo stesso, il depositario delle più insondabili, meravigliose, spaventose peculiarità e che non sarebbe bastata una intera esistenza – neanche lunga come la sua – a scoprirne tutti i recessi, a scandagliarne tutti gli anfratti.

Era questa consapevolezza che rendeva il suo sguardo lucido e i suoi occhi vispi, a dispetto degli anni. Era questa certezza che non gli fece mai perdere interesse nella vita degli altri. Era questo desiderio di conoscere che ogni giorno lo spingeva - letteralmente spingeva le ruote della sua sedia- a lasciare la stanza dove viveva e a raggiungere quei luoghi dove Franco trascorreva le sue ore laboriose.

Un giorno, uno con meno clienti del solito, Franco gli chiese di potergli scattare quella foto.

Lui, Georges, docile, accettò, la pipa stretta in mano e il bicchier d’acqua accanto alla poltrona.

Lo ringraziò, Franco, lui, Georges, gli sorrise appena, ma appariva felice che non l’avessero dimenticato, che una foto con lui restava un bene prezioso da conservare in ricordo di un incontro eccezionale.

Non torno più. Era stata l’ultima occasione e Franco l’aveva colta.

L’elegante signore belga gli aveva donato la sua immagine di commiato e Franco l’aveva portata con sé anche quando era partito, quando aveva lasciato quei luoghi che lo avevano visto felice, quando era approdato ad un’altra esistenza e aveva incontrato quel lettore così innamorato dello scrittore di Liegi, di uno dei più grandi romanzieri del Novecento, di una delle personalità più affascinanti della storia della letteratura.

E quel lettore era diventato il suo miglior cliente… anche di questo Franco ringraziava Georges.