Libri, viaggi e addio malinconia

Approdai a un antro di pietre e di ombre. Ferito, con graffi e croste di fango sul corpo, convinto di essere scampato al naufragio notai che su un cumulo di pietre, un’ombra era lì, in attesa. E presto lo riconobbi. Era Jorge Luis Borges, scrittore di sogni caotici e dialettici e di invenzioni straordinarie. Era seduto su una pietra, in compagnia del suo gatto, Beppo. E subito chiesi a Jorge Luis se sapessi dirmi dove eravamo. E l’ombra rispose: “Sei in un labirinto dove gli abitanti sono contagiati da un virus imbattibile. E’ la peste che viene dal vento e dall’aria, che scende dai monti cosmici e uccide. Allora, devi essere responsabile. Puoi ancora scappare da questo luogo e hai il tempo per farlo, ma se dovessi restare fai attenzione. Non avvicinarti a me, potrei essere già contagiato. Ma tue sei Polo, Marco Polo ?” E Marco rispose: “Sì, mi hai riconosciuto e fuggo da una città affondata completamente nell’acqua. Ma dimmi dove sono, vedo ovunque, rovine. E poi non c’è luce, solo penombra. Anch’io sono diventato quasi cieco.”

“Non preoccuparti – aggiunse Jorge Luis – . Io sono cieco da cento anni, ma scoprirai, come me, una vita più dolce e diversa.”

“Finalmente – disse Marco – realizzo il sogno. Incontrarti.” E Marco confessò all’argentino che la lettura dei suoi libri gli aveva offerto la libertà delle possibilità. In quel tempo, - raccontò Marco - sognavo di viaggiare in mari aperti, e andare di porto in porto, alla ricerca di nuove avventure. E aggiunse: “Ricordo le tue fantastiche storie, euforie sognanti, inviti a conoscere finzioni, labirinti e viaggi nell’universo. Un tempo, la memoria mi faceva compagnia, invece ora s'addensano storie su fogli dalle calligrafie illeggibili.”

E Jorge Luis chiese: "Ma è un sogno che sto vivendo o sei tu, mio testardo lettore, mio Marco ? Ti ho veduto sfogliare e sfogliare i miei libri. Ma cosa ci trovavi ?" Marco rispose: “Ragazzo cercai nei tuoi libri il manoscritto di sabbia, testamento di un mio improbabile destino. Ora se la memoria non mi inganna, quei libri mi infervorarono la fantasia e l’immaginazione, vissi avventure che mai più ho dimenticato". E Jorge Luis rispose, sorridendo: "Ho seguito i miei lettori. Mi davano un gran da fare. E io scrivevo quello che loro desideravano leggere ma anche quello che non desideravano.” E Marco: “Jorge a quel che mi è dato ricordare, io ho amato la musica celeste che saliva dai racconti e dalle tue poesie." E Jorge Luis: "La musica celeste? E in cosa consiste? "E Marco rispose: "I tuoi scritti hanno fatto sempre suonare le parole. Dal canto delle parole, s’elevava una musica, cosmica, dolce, celestiale. Le tue narrazioni sono spartiti musicali. C’è un cuore che batte, immagini che suonano strumenti immortali."

“Si, Marco – aggiunse Jorge Luis – noi siamo fatti della sostanza dei sogni, e chi ha scrutato nelle vene delle mie parole ha sognato di essere me stesso, di essere l’altro e di perdersi, o mi sbaglio ?”

“Non ti sbagli, – proferì Marco - ma vorrei dirti come ti lessi quand’ero giovane. Avevo tentato d’inventare un nuovo alfabeto con segni e cifre, sconosciuti. In quei giorni, ricordo di aver sfiorato la follia e di essermi perduto tra gli scaffali della Biblioteca di Babele.” E Jorge Luis: “La Biblioteca di Babele, la Biblioteca di Buenos Aires.” E Marco, di rimando: “Certo, sono le biblioteche dove hai vissuto, nascosto dagli dei e dagli uomini. Ma ora mi rendo conto, del gioco delle finzioni, del mondo paradossale che hai raccontato, dei tuoi personaggi di carta.” E Jorge Luis: “Ma come hai fatto a reggere tanta mia follia alimentata da personaggi di carta?”

“E’ vero – ha commentato Marco - sei stato folle, geniale, reo ironico e invisibile. La tua scrittura calma come l’olio, è narrazione tormentata da ferite, inquietudini e fervori, malinconie cosmiche. Ho amato la tua folle narrazione labirintica, senza finestre e senz’aria, senza luce. I tuoi labirinti di carne mi commossero, e fu l’eternità, per me, vissuta al buio delle tue visioni, oscure.” Di colpo cambiò luce e di nuovo fu il buio.” Marco riusciva a vedere l’ombra di Jorge Luis con la mano poggiata sul bastone che guardava il firmamento, fonte della sua poesia. Si trovavano in una caverna buia e silenziosa dove le tenebre avevano fili d’oro che a tratti illuminavano spoglie di pietre. Poi apparve un’altra ombra, silenziosa, austera, bruna. Era un uomo alto, dall’andatura vaga e fatta di brevi pause, di rallentamenti. Aveva la fronte un po’ insanguinata e subito disse: “Mi presento. Sono Santiago, colui che ha offerto all’imperatore della Cina, Kublai Kahn la voce e le parole, il desiderio di potere e di sapere del suo impero.”

“Sì, Santiago, ma ti conobbi come Italo Calvino. Santiago era il tuo nome di partigiano, vero ? Ma che piacere rivederti, che gioia, salutò Jorge Luis.” E Marco: “Saluti, Santiago, noi che per tempo innumere parlammo e parlammo delle città dei morti e delle città discontinue, delle città della memoria e del desiderio, delle città degli occhi, ricordi quale pensiero di libertà mi donasti ai tempi dei nostri colloqui sull’acqua ?” Santiago con calma rispose: “Marco di te e di Jorge Luis mi ricordo. Ma ho una ferita al capo che mi impedisce di ricordare altre immagini, altre parole. Ricordo te, Jorge Luis e un re in ascolto. Poi una voce di donna, che ogni tanto il vento mi porta quassù.”

E così Jorge Luis sentendosi coinvolto in prima persona intervenne: “Santiago, caro amico mio, che piacere saperti qui con noi, io che avevo tante cose da dirti e che adesso colgo l’occasione per parlare di cose lontane nel tempo ma che per me hanno ancora valore. Dimmi Santiago, possiamo visitare le tue città invisibili ora che siamo invisibili agli occhi degli dei ?” “E Santiago: “Certo, certo, ma prima vorrei chiederti del labirinto, dei tuoi labirinti, puoi dirci?” “Ma Santiago – ha risposto Jorge Luis - vorrei parlare di te, del tuo amore per la città di Venezia. Il mio labirinto è senza porte, non ha lato dritto né rovescio, né muro esterno né un centro segreto. Non puoi sperare nulla, neanche la fiera nel nero crepuscolo.” E Santiago: "Finalmente le tue parole sul labirinto. Le mie città, invece, non sono mai esistite. Con il tempo sono diventate cenere."

"Cenere ! esclamò Jorge Luis ." Cenere!" Marco ripetè, sorpreso." Si, - aggiunse Santiago - ormai tutto è cenere. Le mie città erano di sabbia, con fondamenta poste sull'acqua. Nel tempo, si sono dissolte e sono diventate tutt'uno col mare. Città invisibili fatte d'acqua, città invisibili ormai nascoste agli occhi degli uomini e alla mente degli dèi.” E Jorge Luis pronunciò: "Forse hai ragione. Le città per tornare ad essere visibili devono mutare in cenere e poi sabbia, per sciogliersi come anime del mare." E Marco, aggiunse: "Le città che Santiago ha inventato e che io raccontai a Kublai Kahn sono esistite. Ho vissuto in quelle città, le ho attraversate, ho conosciuto gli abitanti, ho vissuto amori, e all'imperatore ho sempre detto la verità.”

Santiago intervenne: "Si, le mie città un tempo sono state città vissute, esistenti. Poi il tempo e la memoria degli uomini le trasformarono in labirinti. Anche questa caverna era una città ed ora è un labirinto dove regna la peste degli occhi. E non dobbiamo contagiarci. Qui c'è la peste. E non possiamo più uscire dalla caverna." E Jorge Luis disse respirando profondo: "Quando entrai nel labirinto scoprii la perplessità, lo stupore e la meraviglia. E ora invito voi a scoprire il senso ultimo della meraviglia, dello stupore del silenzio e della dolcezza della preghiera. La perplessità e lo stupore potranno essere le parole del nuovo anno. E’ l’ultima notte dell'anno e in attesa del nuovo anno scopriamo le verità del silenzio, la calma per vincere la ferocia del Minotauro che ci contagia. Torniamo al silenzio", e Marco: "Scopriamo la preghiera e la solitudine, la fratellanza e l'ascolto dell’altro." E Santiago: "Cerchiamo di capire cosa non è inferno e farlo durare, soltanto così possiamo combattere la peste degli occhi."

Di colpo arrivò un potente raggio di luce. Poi tornò il buio. E cosi, per farsi compagnia, fino all’alba del nuovo anno continuarono a conversare, Marco della Cina e di Kublai Khan, Santiago di Venezia, città d’acqua e di magie e Jorge Luis del suo labirinto di solitudine fondato nella città di Babilonia. Mentre il gatto Beppo continuava a fare le fusa, d’un tratto, una luce improvvisa, illuminò la caverna. Apparve Alice, con il suo coniglietto bianco, e invitò gli ospiti a seguirla nel Paese delle meraviglie. E con un abbraccio magico li accolse sotto il suo mantello magico. E così felici, volarono verso l'altra metà del cielo.