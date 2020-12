La maglia bianca e celeste di Diego

Una lingua di erba recintata attorno ai muraglioni di cemento. Dove il tempo sembra eterno, fermato per sempre in un presente senza nome come il pensiero di giornate sempre uguali scandite da un tramonto che non promette nulla di nuovo.

Il campo di calcio è il giardino segreto di un mondo senza sogni, dove il grigio del nulla si scontra con la vita di ogni filo d’erba. Da mesi la rete chiudeva quella chiazza verde a causa del coronavirus. I palloni da calcio avevano smesso di rotolare da mesi. Le urla di ragazzi per un gol prima all’ultimo raggio di luce del pomeriggio erano rimaste intrappolate in quella rete verde, in quella cancellata che lasciava intravedere ancora le travi mezze arrugginite del campo, con le bandierine rimaste sempre così troppo consumate dal tempo.

Ai bordi l’erba era cresciuta tanto da ricordare i campi oltre il cantiere in cui lavoravano gli ultimi operai prima che sospendessero il cantiere.

Un bambino si avvicinò lentamente al campetto. La palla sotto il braccio e lo sguardo verso il terreno ancora umido come i suoi occhi.

Nelle orecchie le urla di casa, i piatti rotti i pianti della madre e le parole come lame. «Appena possono mi licenziano». «Chiuderanno il cantiere». «Cercherò qualche altra cosa ma non so cosa». «Non è colpa mia. non ci posso fare nulla». Poi le urla ed erano volati oggetti e sedie. «Me ne vado di qui». «Veditela tu».

La sorella si era chiusa in camera. Lui invece era uscito prendendo l’unica cosa che poteva portare fuori: il pallone.

Si sedette sul muretto aspettando che il tempo cancellasse tutto dalla mente. Osservò la palla rigata dai tanti calci e sbucciata come le ginocchia ma ormai quasi del tutto guarite, guardò le scarpe sporche di terra con la suola che iniziava a cedere e a staccarsi dal resto della scarpa. Inserì le dita nel buco del suo pantaloncino strappato e sbiadito dal sole dei tanti pomeriggi trascorsi lì cercando di mettere una palla in rete. Poi si rialzò e posizionò la palla davanti alla rete di recinzione.

Prese la rincorsa e calciò chiudendo gli occhi. Con tutta la forza che aveva nelle gambe la calciò sognando di poter sfondare quel muro che lo separava dal campo. La palla colpì la recinzione e rimbalzò lontano dalla parte opposta. Non era stato abbastanza forte. Voleva calciarla di nuovo con tutta la rabbia nelle gambe. Guardò intorno per ritrovare quella palla, invano.

Poi una voce: «Hola niño. Che fai?».

Un ragazzo con la maglia a strisce bianche e celesti aveva recuperato la palla. Capelli nerissimi ricci bassino, uscito da chissà dove.

«Niente, non posso fare niente. Qua fa tutto schifo. Voglio solo andarmene».

«Vuoi jugar un poco?» disse sorridendo il ragazzo.

«Non si può nemmeno giocare, ma vabbé giusto due tiri» rispose il bambino.

«Va bene. In che ruolo giochi?».

«Di solito gioco in porta».

«Ah perfecto. Yo soy atacante. Ahora te lo explico todo».

«Va bene».

Gli occhi celesti si illuminarono di tutta la luce che era mancata fino ad allora mentre si sistemava davanti alla recinzione immaginando di essere in campo: «La porta è da questo punto a quest’altro».

«Allora adesso te la tirerò piano poi sempre un poco más fuerte. Ok? Tu ti devi muovere insieme alla palla, nunca antes. Sei pronto?».

Prese la palla e la palleggiò tre quattro volte poi sulla testa come un funambolo della palla. La fece rotolare sulle spalle poi di nuovo in testa e infine sul piede. Poi tirò. Il bambino si gettò a terra afferrando la palla con tutta la forza «Bravo adesso un poco más difícil».

Continuò a tirare. Dopo la parata si fermò:

«Da dove vieni? Sei di queste parti?».

«Sì e no. Todas las periferias del mundo son iguales. Case troppo alte o troppo basse. Tutti che vogliono fuggire da qualche altra parte ma c’è sempre un campo di calcio. Ogni gol è come quello mondiale, perché può diventarlo. Solo il tempo e l’impegno possono dirlo».

Bloccò la palla «Hai ragione. Ma come ti chiami?».

«Facciamo così. Facciamo finta di essere al mondiale. Se pari, te lo digo».

La palla rotolò prendendo una curva larghissima. Con un pugno difese la rete, scagliando la palla velocissima oltre la recinzione. «Hai visto che ce l’ho fatta?» gridò sorridendo con gli occhi colpiti dall’ultimo fascio di luce prima del tramonto. Poi una goccia di sudore dal ciuffo biondo lo costrinse a chiudere gli occhi per alcuni secondi. Quando li riaprì, il campetto era vuotissimo.

Si girò da tutte le parti, ma nulla. Guardò a terra e trovò una maglietta azzurra arrotolata. La raccolse e la srotolò sull’erba. Tutt’intorno al numero 10 lesse una scritta: «Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar un mundial y el segundo es salir campeón. Anche tu devi sognare, qualsiasi sia il tuo mondiale».

Una folata di vento gli accarezzò la guancia ancora bagnata dal sudore della parata.