Ragazzi, ma che vi dite sulle chat?

È uscito di recente il libro che indaga sulla comunicazione tra i ragazzi al tempo dei social. S’intitola «Ma che cosa vi dite?» ed è il primo volume della collana «Incontri di Parole», diretta da Augusto Ponzio per i tipi di Edizioni Così & Così. Il libro, a cura di Blaise Essoua, presidente di Talands è frutto di un progetto portato avanti con due scuole (Panetti-Pitagora e di Bari Cartesio di Triggiano) insieme alla Fondazione Migrantes. Dario Dellino, coautore del volume scrive questo testo postfazione di cui anticipiamo uno stralcio.

Ma che cosa vi dite tutto il tempo che passate su questi benedetti “aggeggi” informatici? Ma parlate ancora di politiche, di ingiustizie, di progetti sociali, di utopie? Si possono fare ancora queste domande? Ma che cosa vi dite? Abbiamo promosso un confronto in-disciplinato più che inter-disciplinare – tra insegnanti, professori universitari, studenti di ogni ordine e grado o semplici appassionati del tema educazione e apprendimento per capire la nuova comunicazione.

Arrivato il momento di andare in stampa, una volta raccolti tutti i contributi, ci siamo trovati nel mezzo di una pandemia. Ma il libro e i dialoghi già portati a termine ci permettono di tirare le somme.

Siamo a metà aprile del 2020. Le scuole sono state chiuse in tutta Italia il 4 marzo. Quest’anno insegno in un istituto alberghiero di Castellana Grotte. Ricordo che non avevo mai dato molto peso alle notizie sanitarie durante le lezioni in classe. Fino all’ultimo giorno, giorno in cui, non essendo ancora stato preso alcun provvedimento nazionale il governatore della nostra regione, la notte prima (3 marzo 2020) informava a mezzo comunicato stampa tutti gli studenti delle scuole pugliesi che da quel giorno erano “giustificati” ad assentarsi, e li giustificava lui in persona: la massima autorità sanitaria regionale. Mi chiedo allora come affrontare l’argomento in classe. Penso ad una scena eloquente, avendo la prima ora mi faccio trovare in classe con sulla cattedra soltanto un flacone di gel disinfettante e una copia della Costituzione.

Qualcuno si incuriosisce, qualcuno domanda. Entriamo nel tema, come si dice a scuola. Diritto alla salute e diritto allo studio. Si trovano nella parte riguardante i rapporti Etico-Sociali, il Titolo II. Notiamo che nello stesso titolo sono compresi e riconosciuti i doveri familiari. In questo caso, per ragazzi statisticamente quasi del tutto immuni all’infezione in questione, questi doveri familiari sono rovesciati: sono loro a doversi prendersi cura dei più grandi, non contagiandoli. Ma la discussione si concentra su altre questioni più pratiche.

Alla curiosità iniziale sulla possibilità di assentarsi seguono diverse perplessità: ma poi, ce “lo fanno recuperare” durante l’estate il periodo perso? Ma se chiudono le scuole dobbiamo ripetere l’anno? Ma se hanno detto che è solo un’influenza, che sta succedendo? Ma quindi alle gite non ci pensiamo più quest’anno? Una chiede: ma come si fa con l’economia? Un altro le risponde che prima la vita e poi la borsa...

Prima di entrare nel merito di ogni domanda, suona la campanella. Quella stessa sera, più tardi, il governo annuncia che tutte le scuole sono chiuse. Io resto con una sensazione, ma è solo una sensazione di quel confronto in classe: nella maggior parte dei casi, colti alla sprovvista, la risposta naturale all’emergenza, che tutti daremmo e vorremmo dare è: facciamo finta di niente... Ho dovuto fare questa introduzione personale che poco si addice ad una postfazione editoriale per dire del mio coinvolgimento. Ci sono dei punti che sarebbe opportuno aggiungere in corso di stampa a questo libro e sono quelli che ci stiamo trovando a vivere in milioni, tra studenti e insegnanti: cercherò di elencarli sommariamente qui di seguito, perché sembrano essere pertinenti al titolo della nostra pubblicazione e perché possono fare da domande preparatorie per altri approfondimenti di questa collana. Mi riferisco all’improvvisata didattica a distanza che ha avuto un’evoluzione lineare che può essere riassunta in due fasi: la prima fase è quella della didattica a distanza auspicabile, ovvero non ancora obbligatoria perché non ancora regolamentata. La seconda è quella della didattica a distanza obbligatoria, se pur non ancora regolamentata: come chiudere l’anno e avviare il nuovo, come valutare, come garantire l’accesso a tutti, come evitare i problemi della riservatezza degli studenti e dei lavoratori, come evitare che la scuola pubblica si sostenga su piattaforme private resta ancora un mistero per tutti noi, oggi, 8 maggio 2020.

Queste perplessità sono condivise, speriamo, e quindi saranno approfondite in seguito dai diretti interessati: gli studenti e i docenti. La tentazione che abbiamo noi umani per l’inerzia è pari a quella dei corpi celesti nell’universo. Avevamo un “programma” da concludere? Andiamo avanti, facciamo finta di niente. La dispersione scolastica è già molto alta in Italia: con la didattica a distanza inevitabilmente questa esclusione si farà più larga, profonda, e, occorre dirlo, esistenziale (centinaia di migliaia di studenti secondo le stime di Save the Children saranno esclusi da questo processo educativo ed inclusivo).

Non è solo un problema di “connessione”, mancano i dispositivi, e soprattutto la capacità di usare altri strumenti informatici che non siano le reti sociali: l’ignoranza informatica, sembra un paradosso, cresce esponenzialmente nelle nuove generazioni in maniera direttamente proporzionale all’uso di smartphone e, appunto, reti sociali. Poi ci sono le situazioni abitative, che sono il “luogo” dove avviene la “trasmissione” del sapere.

Porto un esempio: come si fa a seguire bene una lezione in un appartamento di 50 mq con sei fratellini e un padre, magari, agli arresti domiciliari? Tutto si può fare, certo, ma ognuno, secondo la nostra povera Costituzione deve essere messo in grado di raggiungere anche se privo di mezzi, il grado più alto degli studi... Sul problema della chiusura dell’anno scolastico e delle valutazioni è inutile soffermarsi: argomento delicato che riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti, personalmente, intimamente, a seconda della coscienza di ognuno. Sulla questione delle reti private a cui è delegata la gestione della scuola pubblica (anche con deliziose liberalità tipo: giga gratis agli studenti che si collegano alle piattaforme di studio, pubblicità in televisione di ragazzi felicemente videoconnessi con i loro amati insegnanti, ecc) non mi soffermo perché qualcuno potrà dire che siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo ingoiare la minestra che passa il convento, va bene, d’accordo... Ricordo la polemica recente sulle telecamere di videosorveglianza in classe, non se n’è fatto più nulla, però mi piace qui riportare il parere dato l’anno scorso dal Coordinamento delle Scuole dell’Infanzia che così osserva in una parte della sua relazione finale: “Si avvia una stagione di controllo sistematico sulle relazioni tra i bambini, docenti e educatori esponendo i processi educativi a controlli esterni. Sarà un grande fratello a controllare tutto, conserverà le immagini e potrà usarle in qualsiasi momento contro gli adulti – che sono stati bambini – per indicizzare, giudicare, selezionare in base a comportamenti che qualcuno potrà ritenere sbagliati”. Il problema è stato risolto alla grande, come recitava l’antico detto: se non è la telecamera a poter entrare nella classe sarà la classe ad entrare nella telecamera... Quasi metà della popolazione mondiale è chiusa in casa e privata della libertà di circolazione, si passano le giornate pensando che magari domani qualcuno di noi non ci sarà più, che non possiamo nulla di fronte al destino, che non siamo niente – niente di niente – che tutta la nostra arroganza è ridicola, che i progetti votati alla produzione, al consumo, alla ricchezza eterna e felice erano allucinazioni collettive, che quella sonda che viaggia solitaria da trent’anni verso i cieli di Plutone magari non avrà presto più nessuno con cui comunicare e noi che facciamo?

Non usiamo questo momento come lezione, come supremo insegnamento? No, la forza dell’inerzia è grande: la sonda continuerà il suo viaggio interstellare e noi, che avevamo un “programma”, cercheremo di portarlo a termine. Ci sono questioni che trattano più generalmente della “filosofia” dell’apprendimento e che per questo magari, hanno, come domande, ambizioni di più largo respiro (perdonate questa parola passata nell’uso comune con valore spregiativo, quasi come un’offesa: “filosofia”). Il sospetto nasce dall’esperienza. Possiamo considerare questa situazione emergenziale come un cavallo di troia per assaltare un modello già pericolante di formazione delle coscienze e dello spirito critico? Perché no? Vediamo come.

Guardiamo all’Università, dove tutto questo è già in atto da anni (dal 2006 dice la legge). Le politiche di smantellamento dei rapporti di apprendimento classici, conflittuali e dialogici, si basano sul sistema dei “crediti” e dei “debiti” in un’ottica da supermercato. Questo fenomeno è stato ampiamente discusso: l’accelerazione che questo processo ha avuto da quando sono state istituite le Università telematiche ne ha rafforzato il paradigma, rendendolo semplicemente più evidente: ogni pratica digressiva, autocritica, abduttiva, problematizzante (imbarazzante?), viene espulsa dai percorsi universitari telematici. Unico obiettivo non è l’arricchimento culturale e morale della comunità di studio (che è fatta dagli studenti e dai professori insieme, in un rapporto di apprendimento reciproco che deve essere fatto di dialogo, confronto-scontro, errori comuni e comuni conquiste) ma è l’arricchimento dei titoli che si cerca, delle medagliette da appuntarci in petto in vista di un “mercato” del lavoro che latita sempre più.

Adesso è facile dirlo ma si vedano a questo proposito le riflessioni di un autore di questo libro, Augusto Ponzio, che in tempi lontani e non sospetti ne faceva una già circostanziata e lucida critica, si veda, a titolo di esempio, Da dove verso dove. L’altra parola nella comunicazione globale, Perugia, Guerra Edizioni, 2009, in particolare la sezione intitolata La comunicazione globale dell’ignoranza a pp. 61-88. C'è una fornitura di servizi che deve essere soddisfatta: il cliente (verrebbe da dire l'utilizzatore finale) è lo studente. La composizione modulare e costruita su scaletta da serie televisiva ne informa il metodo, il merito e il linguaggio. A questo proposito mi permetto di segnalare un ragionamento di Mario Sechi apparso sui “Quaderni dalla quarantena” della rivista Griseldaonline, edita dall'Università di Bologna: “Il mezzo induce a una gestione del tempo, della voce, del discorso, assimilabili a quelli della televisione. Assertività, linearità, scansione segmentale dei messaggi, servono oltretutto a garantire il minutaggio prescritto e non derogabile. Tutte le ridondanze, le riprese, le digressioni che l'oralità in presenza consente, nella condizione di prossimità con la classe e nella percezione dei suoi feedback verbali e non verbali, devono essere tagliate” in più questo strumento si andrebbe ad innestare su un altro discorso formativo che è quello degli “scrupolosi conteggi di ore, di pagine, tali da non contemplare mai l'imponderabile, la comprensione problematica di un discorso complesso, l'apprezzamento dello spessore teorico o metodologico insito in un testo o in una lezione”. Questa emergenza inoltre “viene vista e sfruttata da importanti soggetti istituzionali ed economici come uno straordinario laboratorio in cui sperimentare in vivo, senza più remore né freni, in vista di un possibile passaggio a regime, una serie di progetti già da tempo allo studio, o in limitata e contrastata applicazione”.

Se pensiamo all’uso dei messaggi vocali che si scambiano in una conversazione “sociale” (WhatsApp) possiamo aggiungere un’altra divertente riflessione. Capita di vedere persone che “dialogano” mandandosi ripetuti messaggi registrati: io ne registro uno e lo mando, aspetto la risposta dell’altro, ne registro uno ancora e rispondo e così via. Sembrerebbe una vera conversazione tra due persone. Manca qualcosa, indovinate cosa? Adesso andiamo alla modalità videolezione. Mentre parlo, spiego, evinco e deduco ogni tanto l’occhio va verso – non dite che non è così non vi credo – quel rettangolino in alto a destra, quello che ci fa vedere come veniamo in camera, come appariamo agli altri. Pian piano, di quel che stiamo dicendo poco ci importa, sempre più curiosi di noi stessi, di come stiamo performando l’azione. Non trovate nulla di simile con le registrazioni audio via WhatsApp? Cosa? Si tratta di un gioco molto facile, come nella settimana enigmistica. Trova l’intruso...