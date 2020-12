Insieme. E gli anni contano...

La mia collezione di tanghi è sul serio notevole. A rotazione li ascolto e riascolto dopo aver anche ballato quando ero giovane sulle note del tango. Una sera solo nel mio studio interrompo per un attimo di pigiare i tasti del computer e tiro fuori un bel numero di compact-disk ove è centellinata la storia del tango. Potrei anche ascoltarli su Spotify, ma avere squadernati davanti a me i dischi, le custodie illustrate e i fogli informativi con belle descrizioni è di certo più accattivante.

Così scelgo Recuerdo, il più famoso tango del giovane lustrascarpe Osvaldo Pedro Pugliese figlio di emigrati italiani in Argentina: la migliore raffigurazione del porteno, il cittadino del porto di Baires mosso da pura passione amorosa ma anche da sentimenti di fratellanza, giustizia, rifiuto della prepotenza.

Dopo averlo ascoltato mi raggomitolo nella poltrona e chiudo gli occhi: per ricordare appunto.

L’Amore non è contare gli anni

Ma fare sì che gli anni contino…

La melensa frase si presenta ogni volta che apro il frigorifero immortalata su un magnete. Ha sempre il potere di indurmi in sospensione pensosa che sciolgo subito per verità con un sorriso conclusivo perché nell’età adulta in quella frase mi ci riconosco avendola accettata quale guida del mio vivere.

Ma forse no e ogni volta ci rifletto a fondo: in realtà scindo la frase, la modifico, la torco al mio interesse e ne tiro fuori due esortazioni indipendenti fra loro poi da ricomporre insieme.

L’Amore è contare gli anni…

Come si fa a non contarli? Essi scorrono, non li si può fermare quindi conviene farsene una ragione e tenerne il conto.

E fare sì che ogni anno conti…

Certo, perché già la saggezza popolare si esprime così: “meglio un anno da leone che cento da pecora”. L’adagio vuole dirci che non bisogna sprecare la nostra vita, che ogni suo momento è prezioso quindi che ad ogni anno bisogna dare valore e viverlo in modo importante.

La frase fissata sul magnete oltretutto può essere anche definita un ossimoro sul piano semantico: gioca ul diverso e in qualche modo contrapposto significato del medesimo verbo “contare”. “Contare” come valore (della vita) e “contare” come mero computo (degli anni).

Concludo perciò che anche la vita di ciascuno di noi è un ossimoro, può essere considerata tempo che scorre senza qualificazioni quindi vita incolore vissuta da persona insignificante oppure tempo sempre eroico vissuto da guerriero.

Se dovessi scegliere due riferimenti letterari assocerei al contare gli anni Der Mann ohne Eigenschaften di Robert Musil e al valorizzarli Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes Saavedra.

Però dopo queste elucubrazioni che regolarmente rimugino fra me e me tante volte, da vero intellettuale quale sono, giunge sempre inesorabile il momento in cui pronuncio la fatidica esclamazione: “ma in quella frase si parla di amore, non semplicemente di anni”.

A questo punto tutto cambia, trasformo l’ossimoro in un arguto calembour e a ragione se penso alla definizione che di questa figura retorica dà l’enciclopedia online: “La parola calembour indica un particolare gioco di parole, basato sull'omofonia di parole che si scrivono in maniera identica o simile ma hanno significato diverso”.

L’Amore accoppiato agli anni e quindi al tempo ed anche alle pecore e ai leoni muta l’intera prospettiva.

«Roberto è incredibile quanto sei cambiato».

Marcella me lo dice con una vera e propria esclamazione di meravigliata su una spiaggia arrangiata, ma pur sempre buona per stendersi al sole o farsi un bagno.

«Lo credi proprio?»

Io quasi anziano con una compagna, lei più giovane di me ma sola.

«Certo, voglio dire che sei tornato indietro, cioè ringiovanito»

«Potrebbe essere frutto del mio modo di alimentarmi»

«Vale a dire?»

«Mangio con estrema attenzione e soprattutto scelgo principi attivi che non infiammano»

«Vabbè, mi spieghi quando vi sarà occasione».

In questo giorno di luglio l’acqua è così trasparente da non credere di avere alle spalle un porto pieno di imbarcazioni alla fonda, bianche da diporto ma anche pescherecci che lasciano chiazze oleose, nafta, ben visibili ad occhio nudo.

Respiro un’aria un po’ acre per non dire molto aspra, un misto di profumo di rosmarino (vi sono folti arbusti lungo tutta la spiaggia) con la puzza di alghe spiaggiate e marcite al sole, in grande quantità.

In lontananza si può scorgere l’insegna della scuola di vela e più avanti il cantiere navale con le sagome fiere degli scafi in riparazione, tirati in alto con possenti gru; anche una barca agile ad un albero sistemata su sostegni per il calafataggio.

Sotto grandi blocchi di calcestruzzo qua e là chiazze di sabbia scura, separate da conchette con acqua salata: il caldo ha fatto precipitare il sale, imbellendo gli orli di bianco, qualche granchio saltella. Sulla sabbia un gruppo di ragazzini incide righe orizzontali e verticali per giocare alla “campana”: gridano gioiosi e ridono fra loro.

Di notte lungo quella scogliera si bagordava, anzi si gozzovigliava portando al seguito il mangiadischi e il raccoglitore a tasche di plastica con dentro i 45 giri. Io stesso, da giovanissimo, facevo così con in più un apporto tecnologico per così dire: piantavo sulla pista da ballo improvvisata i fari abbaglianti dell’auto di mio padre, rischiando così di esaurire la batteria.

Per verità i nostri balli non si svolgevano solo in faccia al mare, magari con il chiarore della luna, ma anche nel chiuso di abitazioni cittadine aperte all’insaputa dei genitori grazie a chiavi sottratte di soppiatto e poi risistemate nella tasca della giacca paterna. Oppure ci riunivamo di sera nella masseria collinare semiabbandonata, proprietà della famiglia di qualcuno di noi, percorrendo l’ampio scalone mano nella mano come fidanzatini e scacciando qualche topaccio spaventato da tutto quel trambusto. Prima di entrarvi ammiravamo i mannelli ammucchiati qua e là nei fondi alberati e venivamo rapiti dal desiderio di saltarvi sopra per giocare (anche fare all’amore da parte dei più intraprendenti).

Pongo fine ai ricordi dell’adolescenza e, calata la sera, tornati io e la mia compagna a casa, avverto il bisogno di tuffarmi nel mondo dolcissimo della poesia.

Guillaume! Mi inebriai da giovane dei suoi versi e di quelli di Stéphane e di Arthur! Poi però tutto ciò ha cessato di appassionarmi, salvo quando ricado nelle fauci del passato senza avere la capacità o la forza di schermirmi.

Marcella ormai non c’è più, non ho avuto la possibilità di spiegarle la questione dei principi attivi.

La mia compagna invece è come sempre al mio fianco.

Dopo il lungo soggiorno nel paesino sul mare, luogo abitato da mio padre, mio nonno e mio bisnonno, ho sperimentato una vita oltreoceano in immense città, vere megalopoli.

In Russia seguendo le orme di una odissea vissuta in campi di ghiaccio da un giovane emigrato italiano che, sfuggito all’inferno e tornato finalmente nella Grande Mela, volle raccontarla in un memoriale e in una mostra ad uso di tutti coloro che restano vittime delle loro illusioni: in questo caso si tratta dell’uguaglianza e della libertà senza se e senza ma. Notevole fu il lavoro di ricostruzione storica e di reperimento dei cimeli: cartoline postali, una bottiglia per gassosa, un borsello, una maschera da lavoro antizanzara, uno scaldavivande in ghisa, una cassetta con spazzole e pomate…

E poi i terribili disegni del gulag, immagini delle miniere di Kolyma, Stalin e Kaganovic tra gli operai, Vorkuta in Siberia…

Nell’America del Sud ho scoperto i rituali dell’Umbanda e la presenza di Mae Divina.

Ognuno di noi consuma la sua miseria

Dando in pasto la luce del proprio cuore ai fantasmi della notte.

È lungo il viaggio che mi ha portato ove il medico e lo sciamano si confondono, il guerriero e il folle, il mago e il pensatore. Si tratta del luogo misterico che ti inizia all’inimmaginabile con limone tropicale, pane di formaggio e caffè. Dove aleggia Kimbanda il grande sacerdote dei Bantù e dove lo sciamano insegna a ingerire l’ayahuasca portandoti al transe.

Ho percorso Minas Gerais inoltrandomi negli straordinari parchi di Pico da Bandeira dove trovano rifugio specie in via di estinzione come il muriqui. A Belo Horizonte ho sorseggiato bicchieri di cachaça ammirando la piazza della libertà.

La mia compagna sempre con me. Insieme, finché è stato possibile.