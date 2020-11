E Pinuccio parlò per la prima volta

Il giorno in cui Pinuccio parlò per la prima volta era estate. In lontananza, oltre le finestre dell’associazione di volontariato, un gruppetto di ragazzi giocava al pallone fra ciuffi di grano selvatico e gramigna. Il campetto di calcio era al di là del muro, alto e spesso, una quinta protesa verso il cielo, in uno spiazzo incolto. Quattro pali piantati a indicare le porte, l’area di gioco segnata dalla polvere di gesso. Tutt’intorno le strade, nastri fumanti d’asfalto. Poi il nulla.

Bastava anche solo ascoltarli per immaginare il loro spettacolo, vitale e selvaggio: nomi urlati nell’aria afosa e umida, nuvole di polvere, risate e schizzi di rabbia, esaltazioni e delusioni, sputi e spintoni. Sudati e sporchi di terra, con addosso divise calcistiche improvvisate, facevano il loro gioco.

Ogni tanto finivano l'uno sull'altro in copiose ammucchiate e si tiravano magliette, pantaloncini e capelli, pur di riuscire a riacciuffare il pallone. Pareva più una partita di rugby che di calcio. Un arbitro non sarebbe riuscito a tenerli a bada. Crescevano senza regole, fuori e dentro il campo.

Pinuccio quel pomeriggio non si era unito a loro. Faceva troppo caldo fuori per strada, chi poteva permetterselo era andato al mare. Lui era rimasto all’Emergenza Radio San Paolo, ad aspettare che tornasse Tonino. Si era appisolato sul divano e una telefonata l’aveva svegliato. A differenza delle altre volte s’era avventurato a rispondere, ma poi aveva rinunciato, per evitare che dall’altra parte, ascoltando solo il silenzio, riattaccassero.

Il giorno in cui Pinuccio parlò per la prima volta aveva da poco compiuto 20 anni. Le parole, incerte, gli vennero fuori con irruenza. «To-ni-no te-le-fo-no». Si meravigliò anche lui di aver parlato, quasi ne ebbe timore e, come per difendersi dalle sue stesse parole, si mise una mano sulla bocca.

Tonino, che era appena rientrato dal trasporto di un malato, stava fumando una sigaretta per strada accanto all’ambulanza. Si sentì chiamare ma gli sembrò strano perché quel pomeriggio nell’associazione c’era solo Pinuccio.

E Pinuccio non sapeva parlare. Dalla stanza della Centrale operativa proveniva solo la musichetta del flipper e l'apparato radio gracchiava in assenza di comunicazioni. Non si sentiva il solito chiacchiericcio dei suoi ragazzi che facevano comunella.

Tonino gli andò incontro, fingendo di non aver capito. «Che cosa hai detto?» gli chiese.

«Tte-le-fo-no» ribatté quello, portando all'orecchio la mano destra, simulando con le dita la forma della cornetta.

Anche al Quartiere San Paolo succedono i miracoli, pensò Tonino e, col cuore in gola per l’emozione, alzò il passo, entrò nella centrale operativa, rispose alla chiamata e segnò qualcosa su un foglietto. Poi riattaccò e Pinuccio lo guardò impaziente, in attesa di un gesto, una frase, qualcosa che lo gratificasse per quell’inatteso risultato. «Bravo, hai fatto bene ad avvisarmi. C’è stato un brutto incidente stradale, dobbiamo uscire di corsa, passiamo a prendere il dottore e questa volta puoi venire con noi».

Prima di allora Pinuccio non solo non aveva mai parlato ma non aveva neanche mai partecipato a un soccorso d’emergenza. «Perché in quei casi bisogna capirsi bene» gli aveva spiegato Tonino. Ma quel giorno doveva essere scattato in lui qualcosa, una specie di rivalsa dialettica. Se fino ad allora gli erano bastati gesti e suoni, Pinuccio doveva aver realizzato che per entrare davvero da parigrado nella tribù di Tonino ci voleva qualcosa di più: doveva parlare.

All’associazione di volontariato ce l’aveva portato sua madre un anno prima, dopo l’ennesima rissa con i suoi coetanei. «Il maresciallo ha detto che se non ci vai tutti i giorni ti spedisce in galera. Non ti darà altre possibilità, questa volta l'hai fatta grossa».

Tonino seduto alla scrivania aveva presentato Pinuccio agli altri ragazzi e aveva messo ai voti il suo ingresso come socio dell’associazione, di cui era presidente. Erano stati tutti d’accordo e gli avevano dato il benvenuto.

Prima di allora, sbattuto da uno studio medico all’altro, Pinuccio si era chiesto più volte: ma è davvero così importante parlare? E soprattutto a cosa serve? Forse solo a finire prima per strada come gli altri, senza un posto dove andare. Prima o poi lo avrebbero costretto a lavorare, a scaricare camion o a zappare la terra. O a vendere sigarette dietro un banchetto, a un angolo di strada. Chissà, forse a spacciare. Fino a quando non si sarebbe fermata una pattuglia per portarlo dentro, come era capitato a tanti suoi amici. Alcuni di loro erano stati ammazzati o erano finiti sulle pagine dei giornali perché coinvolti in brutte storie.

L’unica cosa che davvero gli sarebbe piaciuto fare era guidare. E per guidare non gli serviva saper parlare.

Eppure c’era un altro mondo oltre il Quartiere. Al di là di palazzoni e capannoni, in fondo alla campagna brulla. C'era la città, c’era il mare, ma lui ne conosceva solo un pezzetto fatto di ospedali e dottori. Stanzoni, camici bianchi, macchinari complessi, occhiali poggiati sui nasi che sindacavano fra le carte, in cui tre parole, che aveva imparato a leggere, racchiudevano la sua patente sociale: cerebroleso afasico.

«Dottore mio figlio non parla» aveva sentito ripetere a sua madre in quelle stanze, ma ci sente bene avrebbe voluto dire lui. Ci sente benissimo tanto da convincersi di poter fare a meno di parlare, tanto prima o poi morirò ammazzato pure io perché è questa la fine che fanno buona parte dei ragazzi del quartiere. E se non muoiono per strada muoiono in galera, perché lì si muore pur restando vivi.

Poi un giorno vide un’ambulanza sfrecciare a sirene spiegate. E desiderò di poterla guidare.

«Andiamo» disse Tonino e gli poggiò la mano sulla spalla. Il passato da attaccabrighe sotto il porticato del circolo dei Bull Dog gli sembrò lontanissimo. Da tempo era diventato un bravo ragazzo, un volontario. Fiero di indossare la sua casacca fluorescente.

Quante cose aveva imparato da Tonino in un anno di attività nell’associazione. La raccolta dei vestiti nuovi e usati, la pulizia delle stanze, i pasti per i poveri e i senza casa, l'organizzazione delle gare di beneficienza, le manifestazioni di solidarietà per raccogliere fondi, i trasporti dei malati e adesso anche le emergenze. Chissà, forse Tonino gli aveva insegnato anche a parlare.

Il San Paolo non era più un brutto posto dove nascere per morire perché al San Paolo si poteva anche vivere. C’era l’associazione Emergenza Radio, di cui faceva parte, era uno di loro, uno dei ragazzi di Tonino.

Salirono sull’ambulanza, la sirena iniziò a lampeggiare e poi a suonare, e quel suono che fino ad allora aveva associato alla paura gli fece pensare alla gioia. Era proprio vero, come diceva Tonino, che aiutare gli altri era il miglior modo per aiutare se stessi.