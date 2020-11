Uniti in un mondo senza confini

Ulisse cammina velocemente sull’erba, misurando la distanza con lunghe falcate da guerriero, poi si ferma davanti a una grossa pietra angolare, posata sul terreno all’incrocio di due linee.

Alza lo sguardo verso Itaca, che si staglia con le sue case bianche contro la luce rosata del tramonto, e non si accorge di un carro che sopraggiunge alle sue spalle.

Lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli lo fa sobbalzare e si volta di scatto:

Apollo! Qual buon vento ti porta fin qua? Mi hai fatto spaventare.

Son venuto ad aiutarti. Cosa stai facendo?

Controllo il tracciato delle mura. Domani inizieremo ad erigere una nuova cinta, dobbiamo proteggere la città dai nemici.

Apollo tira le redini: uno dei due cavalli, dal pelo più chiaro e lucido, si ferma subito, l’altro è ribelle, freme a testa bassa e continua a muovere nervosamente le zampe.

Il dio senza scomporsi gli dà un leggero strattone, poi scuote appena la testa:

Non farlo. Non puoi impedire l’arrivo degli stranieri, soprattutto se cercano aiuto. L’ospite è sacro, lo sai.

Stranieri? No, si tratta di nemici che portano malattie, pericolose pestilenze, oppure vogliono derubarci dei nostri averi. La città dev’essere difesa.

Tutti e due alzano lo sguardo verso l’acropoli: le mura compatte e possenti della reggia splendono come diamanti, incendiate dagli ultimi raggi del sole morente, e le strade di Itaca luccicano come nastri bianchi stesi tra le case. C’è una figura che scende dall’alto della collina, è Dioniso: ha i lunghi riccioli scuri che fluttuano nel vento, e il capo cinto da una corona di edera. Sta saltellando, cantando e agitando i tamburelli, ma appena li scorge scoppia a ridere fragorosamente indicando le linee tracciate sull’erba:

Ulisse, Apollo! State discutendo di geometria? Ancora quelle noiose storie sulla proporzione, la giusta misura e la ricerca dell’armonia perfetta?

Di confini, stiamo discutendo. Ho intenzione di proteggere Itaca con nuove mura, e Apollo non è d’accordo.

E perché mai? Io la penso come te: in città c’è vino in abbondanza, donne, cibo e molte ricchezze. Fai bene a difendere la tua gente e la tua roba, Ulisse, non puoi permettere che chiunque se ne appropri.

Apollo scende lentamente dal carro dorato e sposta su di loro il suo sguardo limpido: è alto e imponente, li sovrasta con l’ampiezza delle spalle e il portamento maestoso. Resta un attimo in silenzio a fissarli, immobile come una statua di marmo levigato illuminata dalla luce morbida del tramonto, poi inizia a parlare:

Confini hai detto, Ulisse? Non sai che sono linee che si spostano continuamente, disegnate solo per essere superate? Giochi di potere e di ambizione, ombre che sotto il sole si allungano e si accorciano, righe senza senso: ecco cosa sono i tuoi confini. Esiste solo una linea, ed è quella che divide il mondo dei sensi dal mondo superiore: tutto il resto è vuota illusione, sono giochi di luce in una caverna, divertimento vacuo per dei prigionieri ignoranti, che non sanno nulla della vita.

No, no, Apollo, non è così. Tu sei un dio e puoi disinteressarti di questi problemi, mentre io devo preoccuparmi del benessere e della prosperità del mio popolo. Gli stranieri sono pericolosi, possono contagiarci con morbi sconosciuti e terribili, uccidere e derubare. Finchè si tratta di greci e vengono in pace, forse posso anche accettare la loro presenza.

Ma i barbari no, bisogna ricacciarli indietro, non devono entrare nella nostra città. Portano malattie, violenza e guerra.

Non è vero, Dioniso?

Sì, certo, hai ragione, ma le danze dei barbari sono grandiose, un vero spettacolo! Te lo posso assicurare. Guarda qua dentro, Ulisse. – Gli porge una coppa lucida, come se volesse offrirgli del vino.

Non voglio bere.

Devi solo guardare, è uno specchio.

Ulisse si avvicina e prende la coppa dalle mani di Dioniso, che si pone accanto a lui con un balzo. Sporge il viso per osservare la sua immagine, e immediatamente si ritrae con un moto di orrore. Nel recipiente d’argento, invece delle sue fattezze, ha visto il riflesso del volto di un satiro, una maschera tragica che Dioniso ha sollevato inclinandola per mostrargliela nella convessità della coppa.

Non sono io, questo, Dioniso. E’ uno dei tuoi soliti scherzi.

Volevo solo mostrarti… quello che puoi diventare. Non è uno scherzo, credimi. E’ un aspetto di te che tu non conosci.

Apollo scuote la testa, poi monta nuovamente sul carro dorato e tende la mano a Ulisse:

Vieni con me, sali, non te ne pentirai.

Dove vuoi portarmi?

In alto, verso l’iperuranio. Voglio che tu contempli la pianura della verità: di lassù ogni cosa assume un’altra prospettiva.

Oh, no, Apollo. Non voglio distaccarmi dalla mia isola, dalla mia gente. Sono soltanto un uomo.

Sei un re, oltre che un grande eroe. Non temere, ti riporterò qua alla fine del viaggio. Voglio che tu capisca che dall’alto tutto è diverso: gli uomini sono uguali tra loro, i confini non esistono, ogni distinzione svanisce nella nebbia dei sensi.

Ulisse si volge verso Dioniso: - Cosa ne dici? Devo andare?

Va’ pure, se ne hai voglia. A me non piace molto la pianura della verità, ma se non l’hai mai vista, allora ne vale la pena. Può essere un’esperienza interessante.

Vieni anche tu con noi?

Dioniso allarga le braccia alzando le spalle, solleva il capo verso l’alto scuotendo la sua folta capigliatura e ride: - No, Ulisse, non ne ho bisogno, posso fare a meno di questo viaggio. Che non esistono confini, lo so da me. L’amore, il vino, l’ebbrezza… sono uguali in ogni luogo, per tutti gli uomini, greci e barbari. L’ho imparato prima, molto prima di Apollo.