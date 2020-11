Giuseppe, un gatto. Il nuovo amore

Quella mattina il tempo era grigio. Una dispersione di colori tipica del mese di novembre. Nelle orecchie mi risuonavano le parole di mio padre: «Distruggi quella tela. Non voglio più vederla». Lui aveva inferto il primo colpo di lama contro il ritratto che Giuseppe mi aveva fatto poche settimane prima. Il coltello aveva squarciato verticalmente il quadro con un rumore fastidioso di cerniera strappata. Con quel taglio era volata via la mia felicità. Avevo preso il coltello dalle mani di mio padre e mi ero accanita contro la tela, riducendola in brandelli. Ne ero uscita esausta. Avevo singhiozzato fino a vomitare. Il mio ritratto era scomparso sotto la furia delle coltellate.

Mio padre aveva assistito impassibile, fermo sulle sue grandi gambe, immobile come la statua di un re: le mandibole serrate, gli occhi puntati contro di me, l’odio chiuso nel cuore o trasferito nel mio. Avevo urlato contro il mondo che non mi consentiva più di vedere Giuseppe, di stargli vicino, di farci l’amore. Quando avevo finito, mio padre m’aveva tolto di mano il coltello, mi aveva abbracciato e così, senza fiatare, era andato in cucina invitandomi implicitamente a seguirlo. Invece ero rimasta sola a calpestare il mio vomito e la mia immagine.

Due.

Giuseppe era furioso con mio padre, me lo disse per telefono la mattina seguente. Non aveva tollerato la scenata che gli era andato a fare in ufficio, davanti ai colleghi, al suo capo, agli uscieri che se la ridevano imbarazzandolo e inferocendolo.

-Tuo padre è un coglione!, aveva esclamato, ma lo sapevo già, non mi aveva detto niente di nuovo.

Odiavo anch’io mio padre e lo dissi a Giuseppe che mi rispose che non gliene importava, che in fondo era mio padre e dovevo tenermelo così; ma io non volevo quella risposta, ma un’altra, una migliore, perfetta: che di lì a poco sarebbe passato a prendermi, a portarmi via da casa e a ridarmi tutto quello che la sera precedente m’era stato sottratto.

-Siete dei piccoli provinciali, urlò a un certo punto, prima di chiudere il telefono senza un saluto.

Rimasi così, muta per qualche secondo, poi le labbra cominciarono a tremare. Dopo mezz’ora mi sentii meglio. Guardai fuori della finestra un acquazzone abbattersi sulla pineta di fronte al mio balcone. I rami scossi dalla ferocia dell’acqua e le luci dei lampioni nel parco offuscate dalla pioggia, come lucciole nella nebbia. Ero sola in casa, sola e triste. Mi alzai dalla poltrona, sospirai contro il vetro della finestra appannandolo. V’impressi un «Ti amo» con le dita sul vapore e andai in cucina, dove presi un coltello e mi tagliai i polsi. Non ci volle molto al sangue per defluire copioso e lasciarmi per terra, in una pozza rossa come marmellata di ciliegie.

Tre.

In ospedale più che i medici ho ricevuto le visite insistenti di una psicologa, un’amica o l’amante di mio padre. Anna, così si chiamava, aveva una bella chioma bionda, due occhi azzurri infidi e le labbra tumefatte dal botox.

-Devi essere serena, seppe dire in tutte quelle visite, un ritornello stupido e offensivo.

Come potevo essere serena io, costretta a chiudere l’amore più grande?

-Sentito cosa dice Anna? Devi essere serena, ribadiva mio padre sorridendo a lei, non a me, e magari accarezzandole la mano che non potevo vedere perché nascosta da un lembo della coperta del mio lettino.

-Papà, ma cosa ne sa Anna di come sto?

-Come puoi fare una domanda tanto stupida? Anna sa il fatto suo, è una delle migliori.

-A fare cosa?

-Non mi fare incazzare. È una donna straordinaria.

-Non lo metto in dubbio, papà, ma ha mai sofferto per amore?

-Che c’entra questo? Tu non sei innamorata!

-Certo che lo sono, papà. Sono perdutamente innamorata.

-Smettila!

-Papà, ti prego…

-Papà un corno. Ora riposa. Anna passerà tra un’ora per vedere come stai.

-Ma se è appena andata via?!

-La pago per…

-Non dirlo, non voglio saperlo.

Quattro.

Tornata a casa decisi di provare a dimenticare Giuseppe. D’accordo con mio padre diedi una festa. Invitai alcuni colleghi di corso all’università, si trattava per lo più di conoscenti incrociati durante l’anno. Nessuno poteva dirsi davvero mio amico, ma nessuno rifiutò l’invito: tutti sapevano cos’era accaduto.

-Sei bellissima.

-Grazie, anche tu.

-Stai benissimo.

-Ma che dici?

-Ouh, devi tornare a frequentare il corso, eh!

-Ci proverò, ma questo semestre è andato.

-Davvero una gran bella casa.

-Tutto merito di mio padre.

-Quei polsini ti stanno benissimo, sembri una tennista.

-Sono fasciature, non polsini.

-Comunque ti donano.

-Grazie.

La festa fu di una noia mortale. Gli invitati non sapevano cosa dire, salvo riempirmi di falsi complimenti. Non ero bella, non lo ero mai stata. Non ero in salute. Non ero in me, ma mascheravo la disperazione con una buona dose di sorrisi dispensati a destra e a sinistra. Qualcuno mi propose di ballare un lento. Mio padre aveva fittato un gruppo per l’occasione, ma la musica mi pareva uscire da un altro tempo. Non riuscivo a seguire il ritmo così dopo qualche ballo mi sedetti s’una poltrona e vi rimasi per il resto della serata. Non avevo voglia di vivere, ma nemmeno di morire. Sarei vissuta così, nel mezzo. Avevo deciso.

Cinque.

Dopo qualche settimana tornai in facoltà per riprendere i corsi. Gli invitati della festa erano tornati i conoscenti di un tempo. Uno volle offrirmi un caffè al bar dell’ateneo, ma rifiutai perché sapevo che ci avrebbe provato e la cosa non mi andava.

-Perché no?, mi domandò.

-Sono ancora innamorata, perdonami, risposi arrossendo.

Era un bel ragazzo, ma non m’interessava, né lui né le sue attenzioni. Ero un animale ferito e preferivo star così.

-D’accordo, non t’importunerò più.

Tacqui. Avrei voluto scusarmi, dirgli che non era importuno ma semplicemente lontano. Non dissi nulla perché non trovavo le parole e mi avviai verso la biblioteca. Varcata la porta diedi una scorsa all’indice dei testi di Storia Medievale del primo semestre e li domandai alla bibliotecaria. Quella sparì nei lunghi corridoi pieni di scaffali e tornò dopo qualche minuto a mani vuote.

-Terminati.

-Possibile?!

-Siete sotto esami.

Era vero, quindi le copie a disposizione degli studenti erano andate esaurite, sicché mi allontanai e mi accordai con la bibliotecaria perché mi avvisasse quando fossero rientrati dal prestito. Mi allontanai e scesi nel cortile dell’ateneo. Mi sedetti s’una panchina e attesi il tramonto. Da quel giorno non ho più messo piede in università.

Sei.

Due mesi dopo ero a Tunisi, cooperante per una ONG che si occupava di distribuire crediti finanziari nelle periferie. Mio padre aveva osteggiato quella scelta fino alla fine, accompagnandomi all’aeroporto e insistendo sulla follia di quel viaggio di lavoro.

-Non s’è mai visto nella nostra famiglia.

-Si vede adesso, papà.

-Tu devi laurearti.

-Ho deciso così.

Salita sull’aereo mi ero fatta amica di una ragazza franco-tunisina che di mestiere procacciava contatti sul luogo per imprenditori francesi.

-Bel lavoro!, esclamai.

-Un lavoro come un altro, si schermì, ma si vedeva che mentiva e che il suo lavoro le piaceva.

All’aeroporto di Cartagine ci salutammo promettendoci che ci saremmo sentite e riviste, magari in un caffè o a casa di qualche suo amico diplomatico, ma così non fu e non l’ho più rincontrata.

A Tunisi fui accolta dal calore di una famiglia del posto che abitava nella Medina, in una casa a due piani con un cortile e le stanze tutte intorno. Fui subito allucinata dalla magia di quella casa e dal fetore della Medina. Mi feci forza e lavorai sodo per guadagnarmi la fiducia dei miei capi. In poche settimane mi elessero responsabile del progetto e mi affidarono il compito di prendere contatti con alcuni caporioni di un quartiere debosciato. Intanto avevo raccolto per strada un gatto e lo curavo come un figlio, cosa che stupiva i miei padroni di casa e qualche volta li lasciava attoniti.

-È solo un gatto, mi rimproveravano.

-Per me è di più. È il mio nuovo amore.

Chiamai il gatto Giuseppe, infatti, e quel Giuseppe è stato il primo di una piccola serie da quando vivo a Tunisi. Sono quarant’anni, ormai.