Il filo irresistibile dei sogni-desideri

La luce e l'acqua giocano a volteggiare, tra loro. Si accarezzano, e moltiplicano la propria bellezza in modi infiniti: declinano i colori, le trasparenze, si esaltano reciprocamente. Di notte riformano la volta celeste con luccichii infiniti sulle maree, di giorno danzano di blu e di verde. E nelle profondità si fa miracolo, questo spettacolo. Di raggi che traversano i ghiacciai, o giungono fino al profondo ventre della terra ricolmo d'acqua, per far danzare alghe sinuose e splendide creature.

E' la bellezza, l'incanto.

Sul fondale proprio al centro dell'oceano, un mattino, giunsero raggi dal cielo. Da un anfratto protetto spuntarono le antenne di una piccola aragosta, che ancora una volta usciva quel giorno, nella sua meravigliosa e breve vita, ad esplorare il mondo intorno. Che fantastica visione il dinamico caleidoscopio dei branchi di pesciolini guizzanti e multicolori, e gli anemoni, e le mante che sembravano volare con grazia e imponenza, e splendore ovunque, a perdita d'occhio. Che stupore, ogni giorno, il Maremondo.

Prese ad allontanarsi un poco, prudente, sì, ma incuriosita. La sabbia, mossa, produsse ora nubi di pulviscolo, e guardando verso l'alto vide pozzi di luce immensi, sulla colonna d'acqua che la sovrastava, le forniva vita, e la proteggeva.

Era socievole, di sua natura, e col tempo aveva occhieggiato a creature di varia foggia, attratta dal loro fare, dalle loro forme. E pian piano aveva legato amicizie d'ogni sorta, intorno al suo rifugio, al punto da modificare equilibri atavici tra preda e predatore: una tregua d'amicizia, si può dire.

Cercò del cibo, ma non smise mai al contempo di riempirsi gli occhi, quel mattino.

Ad un tratto, si sollevò improvviso del pulviscolo di sabbia, a poca distanza da dove si trovava. D'istinto schizzò via, infilando un riparo di fortuna. E attese.

Niente: nessuna vibrazione.

Sporse cauta le antenne. Il fondale era ora immobile. Rammentò quel che aveva notato con la coda dell'occhio, prima di scappare via veloce: una nube di granelli, ma lunga, lineare. Strano. Che tipo di animale, a memoria di pesce, può produrre un movimento come quello?

Restò ad osservare il fondale, facendo la massima attenzione. Tutto sembrava calmo. Chissà, magari era stato solo un gioco di correnti. O un riflesso, o una sua errata impressione.

Stava per venir fuori ancora e riprendere a nuotare, quando all'improvviso, di nuovo: un lunghissimo tratto di sabbia si mosse contemporaneamente.

Rientrò nell'anfratto in tutta fretta.

Ancora attese, e ad un certo punto accadde nuovamente: ed essendo il suo sguardo fisso in quel preciso punto, poté notare cosa fosse, a produrre quello strano movimento: vide chiaramente sollevarsi un filo, che poi torno a posarsi sul fondale, e a sparire tra i grani di sabbia fine.

Un filo? E anche lunghissimo, accidenti! Il movimento era stato congiunto fino al lontanissimo visibile orizzonte. Che sarà mai, si chiese? La sua curiosità era alle stelle. Non poté resistere, e cautamente raggiunse il punto esatto dove la sabbia tracciava quella retta. Porse una chela, e la infilò tra i grani, sollevandola subito dopo. Restò trasecolata. Un filo.

Sollevò ancora, aiutandosi con l'altra. Ne tirò fuori un tratto, e pian piano il pulviscolo si diradò tornando verso il basso. Lo poté guardare: era bellissimo, di un colore indefinito e cangiante. Non aveva mai visto nulla di più estasiante, alla tinta, e ne venne irresistibilmente attratta. Rapidissima, si apprestò a tranciarlo per prenderne con sé un pezzo.

Era distratta, in quel frangente: presa com'era aveva perso ogni prudenza, e in mare costa caro non guardarsi continuamente intorno. Un tentacolo velocissimo le avvolse la chela pronta al taglio netto.

Pensò fosse finita, in quel momento.

Si voltò, e c'era la piovra, proprio di fronte.

Oh, che spavento. E che fortuna! Erano amici, o almeno lei così credeva perché non riusciva a spiegarsi quel tentacolo che la bloccava.

«Non farlo. Non tagliare quel filo. Ritrai la tua tronchese immediatamente», disse seria e imperiosa l'ottopode, temendo richiudesse, anche per sbaglio, provocando un taglio.

Lei riaprì l'affilatura e lasciò ricadere quell'incantevole filato sulla sabbia.

«Ma... Perché? Cos'è questo filo dal color meraviglioso? Perché non posso prenderne con me un pezzetto? È tanto lungo!»

«Perché interromperesti qualcosa di importante. Qualcosa di miracoloso»

«E cosa, di grazia? Spiegami, che io non l'avevo mai visto, un colore più bello di questo. Accidenti, qui ci sono le tonalità e le sfumature più abbacinanti dell'intero globo!»

«Certo che no: quella è una tinta che in natura non esiste»

«Come sarebbe a dire 'non esiste?»

Rise.

«Non esiste. Quel filo proviene da qualche altro mondo. Nessuno sa, però, da dove. Quello che vedi, è il colore che hanno i sogni»

«I sogni, dici? Quelli che faccio di notte, quando dormo?»

«Non solo. I sogni sono anche quelli che si fanno ad occhi aperti, quelli inconfessati, quelli inconsci, quelli tanto forti da trascinare una montagna, o guidare una vita intera. Talvolta sfumati si fanno desideri impetuosi, travolgenti, irresistibili e suadenti al punto da trasportarti altrove: nel mondo dei sogni, per l'appunto. E' da lì che viene quel filo, e quel colore anche. Per questa ragione ti incanta al solo guardare»

«Ma... Ma questo filo, allora, dove porta? Da dove viene?»

«Vedi, questo è il filo del rocchetto della mancanza delle persone che per volontà celeste devono essere insieme. Ne viene consegnato un fuso solo e se davvero c'è questa magia, tra due anime. E quando una delle due per qualche ragione deve andare oltremare, nell'ultimo bacio senza che se ne renda neanche conto ne afferrerà con sé un capo. Il rocchetto dei sogni ha una lunghezza interminabile, e tiene legate queste due anime insieme, posandosi dolcemente ovunque: anche qui, sul fondo dell'oceano. Quando l'anima dell'una è in tumulto per l'altra, sussulta e tira il filo, e quella, pur a migliaia di miglia, lo avverte: anche se sta dormendo, o dovunque sia, e qualsiasi cosa stia facendo. Avverte quello che chiamerà mancanza. Un richiamo che sarà come un canto che attraversa silenziosamente il mondo, e che loro, e loro soltanto, possono udire in quel modo. Una sensazione di vuoto, dolce e struggente. Guardati intorno, adesso. Osserva attentamente»

L'aragosta osservò il fondale, e si stupì. Di quando in quando, piccoli sbuffi si sollevavano qua e là, a perdita d'occhio, e non ci aveva mai davvero fatto caso.

«Vedi? Sono tanti, infiniti, i rocchetti dei sogni. Non vanno mai toccati, quei fili. Né tranciati, giammai. Sarebbe un peccato imperdonabile, e causerebbe dolore senza fine»

Intanto l'inclinazione del sole era cambiata, e la luce scendeva traversa, rispetto a loro. Stava diminuendo di intensità, andando verso il tramonto, ma era ancora forte, e intensa.

Da quella nuova visuale, senza essere rientrata nella tana - per la prima volta nella sua vita - a quell'ora tarda, l'aragosta poté notare qualcosa che non aveva mai visto prima: in controluce vide innumerevoli spezzoni di filo percorrere l'acqua, liberi, seguendo la corrente.

«Guarda! Sono spezzoni di filo! Perché sono interrotti, quelli?»

«Quelli sono i tratti di chi si è ricongiunto, e ora han terminato il loro scopo. Ma hanno memoria, di quel che sono»

«E dove andranno a finire, adesso?»

«Ora pian piano raggiungeranno il luogo di un segreto appuntamento. Ce ne sono tanti, al mondo. I sogni non esauriscono mai la loro funzione di portar meraviglia. Si riuniscono intorno a un luogo, e lo proteggono cristallizzandosi e creando una barriera intorno. Il mondo, ignaro, li chiamerà 'coralli', e invece sono sogni. E creeranno splendidi protetti atolli, bellissimi agli occhi di chiunque li veda, che inconsapevolmente ne resterà ammaliato senza spiegarsene la precisa ragione.

Con gli occhi incantati, tuttavia, istintivamente li chiamerà 'posti da sogno'. Sono fatti della luce dell'anima di chi si ama, e ne restano per sempre a testimonianza, diffondendo un messaggio di bellezza: diffondendo quella stessa sensazione, a chi li guarda. E' amore quel che provano vedendoli, quell'inspiegabile senso di pace e attrazione, ma non lo possono sapere. Non è visibile, questo colore: lo si avverte dentro»

L'aragosta sorrise. E' così, il Maremondo: ogni giorno si impara qualcosa. Era tardi adesso, e doveva rientrare. Giocò un poco a rincorrersi, con la piovra, e poi scomparvero nei fondali misteriosi, che si stavano ormai facendo scuri.

Il racconto è tratto da «La danza delle Ombre», di Nicky Persico, edito da Oakmond Publishing