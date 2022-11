Covid in Puglia, 4 morti e 1.052 nuovi casi, il 14% dei test

BARI - Oggi in Puglia si registrano 1.052 nuovi casi di positività al Covid su 7.525 test giornalieri per una incidenza del 14%. Sono 4 le persone decedute. I nuovi casi sono così ripartiti per provincia: 293 a Bari, 61 nella Bat, 149 a Brindisi, 140 a Foggia, 279 a Lecce e 118 a Taranto. Sono residenti fuori regione altre 9 persone risultate positive. Delle 13.087 persone attualmente positive 179 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva.