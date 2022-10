Oggi in Puglia si registrano altri 1.294 casi di positività al Covid su 8.990 test per una incidenza del 14,3%. Quattro sono i decessi. Sono complessivamente 14.805 le persone attualmente positive, 152 quelle ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 393, Bat 71, Brindisi 175, Foggia 111, Lecce 362, Taranto 164. I positivi residenti fuori regione sono 11.

C'è stata una leggera flessione dei nuovi contagi Covid-19 in Puglia, segnale che l’ondata di casi si sta attenuando. E’ quanto rileva il monitoraggio del ministero della Salute: nella settimana dal 14 al 20 ottobre, infatti, l’incidenza è stata pari a 250,3 casi ogni 100mila residenti contro i 255,4 di una settimana prima. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, la situazione resta stabile: nei reparti di Medicina, il tasso di occupazione dei posti letto è del 5,4%, sotto la media nazionale che si attesta all’11%; mentre nelle terapie intensive il tasso di occupazione è dell’1,1%, contro il 2,4% nazionale.

Covid, in Basilicata 146 positivi su 700 tamponi

Sono 146 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 700 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche 165 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 28 persone (una meno di ieri), una delle quali una in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 4.941. Il bilancio delle vittime della pandemia in Basilicata è di 952 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 178.703 guarigioni.