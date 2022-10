Covid, in Basilicata 266 nuovi positivi su 1205 tamponi. In Puglia 5 morti e 2.331 casi

Sono 266 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall’esame di 1.205 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, che non ha registrato altre vittime del covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 33 persone, nessuna delle quali è in terapia intensiva. Ieri sono guarite 316 persone, mentre altre 5.197 sono in isolamento domiciliare.

Oggi in Puglia si registrano altri 2.331 casi di positività al Covid su 13.756 test per una incidenza del 16,9%. Cinque sono i decessi. Sono complessivamente 14.577 le persone attualmente positive, 140 quelle ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 695, Bat 122, Brindisi 324, Foggia 214, Lecce 677, Taranto 272. I residenti fuori regione sono 25, quelli in provincia in definizione due.