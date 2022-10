Covid, in Puglia 2366 nuovi casi e 6 decessi: positivo oltre il 20% dei test

Oggi in Puglia si registrano altri 2.366 casi di positività al Covid su 11.732 test per una incidenza del 20,1%. Si registrano sei decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 786, nella Bat 121, in provincia di Brindisi 253, in quella di Foggia 278, nel Leccese 633, nel Tarantino 256. Sono residenti fuori regione altre 28 persone risultate positive in Puglia. Delle 13.303 persone attualmente positive 127 sono ricoverate in area non critica e otto in terapia intensiva.

La situazione in Basilicata

Sono 289 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 1.190 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche 251 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 28 persone, una delle quali in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 5.161. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 948 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 176.676 guarigioni.