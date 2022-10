Covid: in Puglia due morti e 2.067 positivi, il 19% dei test

BARI - Sono 2.067 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 10.830 test. Si registrano due vittime. Il tasso di positività è del 19%. Sono 12.591 le persone attualmente positive, 133 quelle ricoverate in area non critica, 8 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 730, Bat 99, Brindisi 198, Foggia 228, Lecce 511, Taranto 256, residenti fuori regione 31, provincia in definizione 14.