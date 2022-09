Covid: in Puglia nessun decesso e 360 positivi, l'8,6% dei test

Sono 360 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 4.182 test. Non risultano decessi. Il tasso di positività è dell’ 8,6%. Sono 9.397 le persone attualmente positive, 94 quelle ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per province: Bari 112, Bat 28, Brindisi 40, Foggia 33, Lecce 99, Taranto 46, residenti fuori regione uno, Provincia in definizione uno.