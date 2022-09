Covid, in Puglia oggi 872 nuovi positivi e due morti, l'11,2% dei test

Sono 872 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ore in Puglia su 7.805 test eseguiti. Due le persone decedute (ieri 3). Il tasso di positività è dell’11,2% (ieri il 10%). Sono 9.312 (ieri 9.083) le persone attualmente positive, 97 sono ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva (8). Questa la divisione dei nuovi positivi per provincia: Bari, 315; Bat 40; Brindisi 85; Foggia 119; Lecce 189; Taranto 108; residenti fuori regione 11, di Provincia in definizione 5.

In Basilicata, invece, sono 133 i positivi emersi a nella giornata di ieri, dopo l’esame di 754 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate 293 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 16 persone, nessuna delle quali in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 4.581. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 948 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 174.059 guarigioni. (ANSA).