Covid, in Puglia 1236 nuovi casi e 4 morti, positivo l'11,3% dei test

Sono 1236 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 10.891 test giornalieri eseguiti, con una incidenza dell’8,7%. Sono quattro le vittime registrate. Delle 10.333 persone attualmente positive, 122 sono ricoverate in area non critica (ieri 119) e 10 in terapia intensiva, senza variazioni rispetto a ieri. Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: nuovi casi per provincia: Bari, 478; Bat, 46; Brindisi, 108; Foggia, 137; Lecce, 298; Taranto,148. I residenti fuori regione: sono 15 mentre 6 sono di provincia non definita.

Sono 232 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 1.055 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate 305 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 20 persone, delle quali una in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. I lucani attualmente positivi sono 5.589. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 948 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 172.496 guarigioni.