Puglia, oggi 730 nuovi casi di Covid, positivo l'8,6% dei tamponi

Oggi in Puglia sono 730 nuovi casi di positività al Covid su 8.458 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell’8,6%. E’ stato registrato un decesso. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 270, nella Bat 41, in provincia di Brindisi 83, nel Foggiano 84, nel Leccese 147, in provincia di Taranto 90. Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive in Puglia. Delle 10.492 persone attualmente positive 126 sono ricoverate in area non critica (come ieri) e 8 in terapia intensiva (come ieri).

«Con l’anno scolastico appena iniziato, si registrano già i primi contagi Covid negli istituti pugliesi. Ricordiamo che la giunta regionale ha emanato una delibera nel lontano primo febbraio 2020 che prevedeva 355 presidi sanitari, uno ogni 1.500 alunni: non è più tempo di rinvii, a meno che non si voglia tornare ai tempi della didattica a distanza e dei conseguenti disagi». A dichiararlo è Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, che si dice «preoccupato dei segnali che pervengono dalle istituzioni scolastiche, peraltro senza organico aggiuntivo Ata». «La pandemia è soltanto formalmente alle spalle - continua Verga - abbassare la guardia sarebbe un errore, per senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica, considerato da sempre luogo ad alto rischio di contagiosità. Si rende necessaria - conclude Verga - una concreta azione di prevenzione per non farsi trovare impreparati, alla eventuale gestione dell’emergenza».