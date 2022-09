Covid, oggi in Puglia si contano 753 nuovi casi: positivo il 15,4% dei test

Oggi in Puglia si registrano 753 nuovi casi di positività al Covid su 4.890 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 15,3%. Sono stati tre i decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 254, nella Bat 37, in provincia di Brindisi 94, nel Foggiano 84, nel Leccese 179, in provincia di Taranto 92. Sono residenti fuori regione altre otto persone risultate positive in Puglia. Delle 10.495 persone attualmente positive 126 sono ricoverate in area non critica (ieri 128) e 8 in terapia intensiva (come ieri).

Sono 150 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 811 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche un decesso, di una persona residente in Campania, e 219 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 24 persone (una più di ieri), delle quali nessuna in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 6.054. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 948, mentre finora sono state registrate 171.344 guarigioni.