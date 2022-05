Covid, in Basilicata 429 positivi nelle ultime ore e due decessi

Sono 429 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 1.734 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altri due decessi e 407 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 89 persone (cinque meno di ieri), delle quali due (una meno di ieri) in terapia intensiva, una al San Carlo di Potenza e una al Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani attualmente positivi sono 29.029 (ieri erano 29.016), dei quali 28.940 in isolamento domiciliare. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è salito a 874, mentre finora sono state registrate 101.304 guarigioni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 410): sono 468.169 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,6%), 441.901 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (79,9%) e 356.227 (64,4%) quelli che hanno ricevuto la terza. Sono invece 3.316 (0,6%) i lucani che hanno ricevuto la quarta dose.