Covid in Basilicata: effettuati 657 tamponi, in un giorno guarite 55 persone

Situazione Covid in Basilicata: secondo i dati della task force regionale, 158 dei 657 tamponi esaminati ieri sono risultati positivi. E' stata registrata un’altra vittima del Covid (sono in totale 829 i residenti in Basilicata morti dall’inizio della pandemia).

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 102 persone, quattro delle quali sono curate in terapia intensiva. In un giorno sono guarite 55 persone: in isolamento domiciliare ve ne sono 26.787.