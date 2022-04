Covid, in Puglia 21 morti e 7.780 positivi pari al 18,7% dei test

BARI - Oggi in Puglia si registra un picco di decessi nel bollettino regionale relativo al Covid: nelle ultime 24 ore sono morte 21 persone, mentre i nuovi casi sono 7.780 su 41.476 test, per una incidenza del 18,7%. La maggioranza dei nuovi casi si concentra nelle province di Bari (2.817), Lecce (1.459) e Taranto (1.127). Seguono le province di Foggia (997 casi), Brindisi (783) e Barletta-Andria-Trani (521). Sono residenti fuori regione altre 51 persone contagiate mentre per altre 25 la provincia di appartenenza non è ancora stata definita. Delle 105.260 persone attualmente positive 640 sono ricoverate in area non critica (ieri 649) e 37 in terapia intensiva (ieri 39).