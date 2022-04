Covid, in Puglia 4137 nuovi casi e 7 persone decedute

Sono 4.137 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 25.268 test giornalieri registrati (l'incidenza scende al 16,3%) nelle ultime 24 ore e altre sette persone sono morte. Delle 107.841persone attualmente positive, 657 sono ricoverate in area non critica e 40 in terapia intensiva. Questa la distribuzione per provincia: Bari, 1.398; Lecce, 853; Taranto, 597; Foggia, 511; Brindisi, 442; Bat, 287; I residenti fuori regione sono 39 quelli di provincia in definizione, 10.