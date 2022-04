Covid, in Basilicata cinque morti e 508 positivi, ma solo undici vaccinazioni

Cinque nuove vittime del Covid e solo undici vaccinazioni eseguite: sono i numeri di ieri contenuti nel bollettino della task force regionale sull'andamento della pandemia in Basilicata.

I nuovi positivi sono 508, emersi dall’esame di 2.202 tamponi: sono state registrate anche 258 guarigioni. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 101 persone, una delle quali in terapia intensiva.

Intanto, «sono 467.927 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.189 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 352.279 (63,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza».