Covid, sono 945 i nuovi positivi in Basilicata: si registra un'altra vittima

POTENZA - Sono 945 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall’esame di 4.056 tamponi: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale, che registra anche un’altra vittima del covid-19. Si sono verificate altre 564 guarigioni. Negli ospedali sono ricoverate 104 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva. Ieri sono state effettuate 363 vaccinazioni: «Sono 467.780 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 440.798 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 349.647 (63,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose».