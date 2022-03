Covid, in Basilicata i casi sono aumentati del 38,9% in una settimana. Oggi +1033 positivi

Dal 16 al 22 marzo, in Basilicata, «si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (4.002 rispetto ai 3.362 della settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (38,9%)» sempre rispetto al periodo 9-15 marzo. Sono questi alcuni dei dati più significativi diffusi dalla Fondazione Gimbe, dopo l’elaborazione dei dati raccolti durante il monitoraggio sull'andamento della pandemia. «Sopra soglia di saturazione - è scritto in una nota - i posti letto in area medica (26,9%), mentre sono sotto soglia quelli in terapia intensiva (5,1%) occupati da pazienti covid-19».

«La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’83,3% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell’84,6% (media Italia 84%), quello con la quarta è dello 0,6% (media Italia 6%). E la popolazione tra i cinque e gli undici anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 41,6% (media Italia 33,4%) a cui aggiungere un ulteriore 5,3% (media Italia 4%) solo con prima dose. L’elenco dei nuovi casi per centomila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia vede Matera con 1.177 (+22% rispetto alla settimana precedente) e Potenza con 1.111 (+50,9% rispetto alla settimana precedente)».

Sono 1.033 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 4.166 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate altre 440 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 101 persone (tre più di ieri), delle quali tre in terapia intensiva (una al San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera).

Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 440) sono «467.768 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,5%), 440.760 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (79,7%) e 349.342 (63,1%) quelli che hanno ricevuto la terza».