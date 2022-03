Covid in Puglia, incidenza contagi raddoppiata in 2 settimane: risale occupazione posti letto. 7392 casi e 4 morti

BARI - In sole due settimane i casi Covid in Puglia sono quasi raddoppiati, passando da 564,5 contagi ogni 100mila residenti nella settimana dal 25 febbraio al 3 marzo a 1.060 casi ogni 100mila abitanti registrati nella settimana dall’11 al 17 marzo. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Istituto superiore della Sanità. In particolare, c'è stata un’accelerazione nell’ultima settimana, quando l’incidenza è passata da 694 casi ogni 100mila agli attuali 1.060.

Nelle ultime 48 ore la percentuale di occupazione di posti letto nelle Terapie intensive della Puglia è salita di due punti, passando dal 4 al 6%, sopra la media nazionale del 5%. E’ quanto rileva il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornato a ieri sera. Nei reparti di Medicina Covid, invece, la situazione resta invariata, da ormai sette giorni il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia è fermo al 19%, sopra la media nazionale di sei punti percentuali.

IL BOLLETTINO - Oggi in Puglia si registrano 7.392 nuovi casi di Coronavirus su 33.982 test (21,7% positività) e 4 morti. Sfiora quota 100mila il numero degli attualmente positivi (99.911). Ad oggi sono 570 le persone ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati individuati 2.251 in provincia di Bari, 491 nella BAT, 644 nel Brindisino, 984 nel Foggiano, 2.177 in provincia di Lecce, 779 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altri 47 contagiati mentre è in via di definizione la provincia relativa ad altri 19 casi.